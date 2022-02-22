Терористи закликають жителів ОРДЛО з'явитися до військкоматів

Людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, надійшло СМС повідомлення від терористів із закликом з'явитися до військкоматів. У повідомленні йдеться, що за невиконання вимог мешканців чекатиме кримінальна відповідальність.

Не варто нагадувати, що подібні заклики є незаконними, оскільки, по суті, є вербуванням у терористичну організацію. Водночас більшість жителів Донбасу негативно відреагувало на СМС.. Люди не бажають війни. Тим більше, вони не хочуть воювати за Росію проти власного народу.

Майже одночасно з повідомленнями сепаратистів, Путін 18 лютого видав указ про мобілізацію громадян РФ із запасу на військову службу “з метою проведення навчань”.