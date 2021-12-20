Терористи НЗФ проводять диверсії в Україні

У листопаді 2020 року СБУ зуміла запобігти вибуху стратегічного об'єкта - опори лінії електропередач біля підстанції розподілу електроенергії «Червоноармійська». За це чоловікові обіцяли заплатити 1,5 тис. доларів. Бойовики забезпечили диверсанта вибухівкою, яка приводилася в дію пультом дистанційного керування. Все це терористи НЗФ заховали заздалегідь у сховку на підконтрольній Україні території.

Через рік проведення слідчої роботи суд нарешті виніс звинувачення підозрюваному відразу за трьома статтями: ст. 113 – диверсія, ст. 258-3 – участь у терористичній групі або терористичній організації, ст. 263 носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Суд засудив обвинуваченого до 11 років та 10 місяців позбавлення волі.

Російські пропагандистські ЗМІ постійно кажуть, що Україна порушує Мінські домовленості. Цікаво, як би вони пояснили цей випадок? Про яке припинення вогню на Донбасі може йтися, якщо проросійські сили проводять диверсійні операції на території України. Варто зазначити, що цього разу СБУ вдалося запобігти теракту, але що буде в майбутньому? А скільки таких епізодів сталося у минулому? Росія та її послідовники - єдині, хто винний у тому, що відбувається на сході України. Ставлення до них має бути відповідним. А учасники НЗФ, дивлячись на свого побратима, можуть робити висновки, яких заходів вживає Росія, щоб звільнити тих, хто несе її волю. Очевидно, що жодних.