Терористку засудили до 12 років

За матеріалами контррозвідки СБУ, мешканку Донецька засудили за участь у незаконних збройних формуваннях. У 2014 році колишня співробітниця українського МВС приєдналася до терористів, пройшла навчання військової справи в Росії і повернулася на Донбас у званні “полковника військ ДНР”, де командувала артилерією супротивника: “Спеціальне навчання військової справи проходила в Російській Федерації. На посаді “командира артилерійського дивізіону” у званні “полковник військ ДНР” вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населених пунктів Дебальцеве, Донецьк що призвело до масової загибелі людей”, - повідомили у прес-центрі СБУ.

Наразі терористка ховається на непідконтрольній території Донецької області.. Заочно засуджена, вона оголошена у розшук.

Подібні суди необхідні, щоб нагадати держзрадникам про неминуче покарання, а також попередити решту людей про те, що з ними буде у разі обрання сторони ворога. Кожен терорист покарає, а сили Російської Федерації не допоможуть їм у питанні безпеки. Розвідка та контррозвідка СБУ проводять спецоперації, в ході яких вдається виявити та доставити на підконтрольну територію України терористів для подальшого передання правосуддя, як це вже сталося з “м'ясників донецької Ізоляції”.