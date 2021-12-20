Тепер вакцини можна комбінувати

Після низки проведених досліджень, вчені дійшли висновку, що комбінація щеплень цілком допустима, проте за певних умов.

Показаннями для щеплення різними вакцинами є важка реакція після першої дози або якщо така ж вакцина не доступна. Також вчені розповіли, які препарати сумісні та якої схеми слід дотримуватися у разі комбінації щеплень: перша доза – AstraZeneca, друга – Moderna або Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 днів; перша доза - Comirnaty або Moderna, друга - Moderna або Comirnaty через 28 днів. Всі вакцини AstraZeneza - Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria - випускаються різними виробниками, проте за однією і тією ж технологією, тому взаємозамінні.

У той самий час, лікарі говорять про те, що бажано отримувати друге щеплення тією ж вакциною, яка кололася першою. Це збільшує шанс не заразитись COVID-19. Однак у будь-якому разі вакцинація допомагає легше переносити захворювання.

Метод комбінації вакцин вже кілька місяців використовують в інших країнах, у зв'язку з чим дослідів було зроблено багато. Це так само безпечно, як проходження вакцинації однією і тією ж вакциною.