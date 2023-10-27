Тепер братнім народом росії є Північна Корея

10:44 25 жовтня Київ, Україна

“На наш превеликий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямом дій європейців, американців та японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братні зв'язки, набуває особливого значення”, - заявив лавров у Пхеньяні.

По суті, не дивно. У росії, як і в Північній Кореї, діє диктатура, культ особистості, ведеться мілітаризація населення. Кремль і Пхеньян вважають, що довкола них одні вороги. Обидві країни перебувають під масштабними західними санкціями та під тотальним впливом Китаю.

Справді, лавров правий, північнокорейців можна назвати братнім народом росіян. Обидва народи звикли жити в диктатурі, злиднях, промишляти бандитизмом і погрожувати світові ядерною зброєю. Плюс до всього, вони свято вірять у те, що їхні країни є найбільшими на планеті. Кращого «братнього народу» росії не знайти.