Статус асоційованого члена ЄС без права голосу в органах ухвалення рішень

Саме з такою пропозицією виступив президент Франції Еммануель Макрон під час обговорення долі членства України у омріяному ЄС.

Те, що членством поки що і не пахне, ясно вже давно, і причини також зрозумілі, здебільшого посилаються на те, що є низка країн, які роками та десятиліттями чекають на вступ до ЄС і просунулися на цій ниві набагато далі, ніж Україна. Але це скоріше привід, реальною причиною є небажання Заходу брати на себе тягар в особі сильно олігархізованої держави, вся матеріальна допомога якій тане безвісти вже 30 років.

Реформи, які потрібно прийняти, або перебувають у киселеподібному стані, або відверто ігноруються чинним керівництвом країни. Проте вершки, які ЄС може зняти з напівмертвої української економіки, знімаються стабільно і систематично.. Взяти хоча б один аспект – український ліс кругляк. За підсумками 23-го саміту Україна – Європейський союз, сторони, представлені президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн підписали спільну заяву, яка закріпила скасування мораторію на вивіз необробленої деревини з України.

Хто бенефіціар цієї угоди з розбазарювання народного добра ясно, а ось наша вигода дуже сумнівна, враховуючи, що численні поступки та жертви наших сільгоспвиробників та промисловців, які не витримують цінової конкуренції з європейськими товарами, не приносять відчутних результатів.

На сьогоднішній день кандидатами в ЄС є п'ять країн – Албанія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія.. Нестабільна Боснія та невизнане європейськими країнами Косово сподіваються отримати статус кандидата незабаром.

Думки про те, наскільки потрібен статус кандидата різняться, хтось вважає, що це практично вхідний квиток до «європейської сім'ї», а хтось прагматично парирує, що процес приєднання зазвичай затягується на роки без гарантій результату та тимчасових рамок.

Наочний приклад – Туреччина, яка виявляє європейські прагнення з 60-х років минулого століття, а кандидатом на вступ у тоді ще Європейське економічне співтовариство стало далекого 1987-го року.. Безперспективність спроб Туреччини стати європейкою частково пов'язана з одіозним лідером Реджепом Ердоганом, частково з бурхливою ісламофобією та перманентною гризнею турків із греками.

Враховуючи стан економіки України та ведення війни на її території, шанси набути членства у найближчі пару десятиліть дуже сумнівні.

Пропозиція Макрону про статус асоційованого члена без права голосу в органах прийняття рішень для України виглядає глузуванням. Виходить користуватися благами України скуповуючи все, що можна і не можна, включаючи сировину і землю, можна, а брати участь у прийнятті спільних рішень як повноправний член, нам не можна, права голосу немає. І як, вибачте, це виглядатиме? А вас, Україно, ми просимо покинути зал обговорень, зараз панове вирішуватимуть вашу долю?

Ідея колишнього прем'єр-міністра та чинного національного секретаря Демократичної партії Італії Енріко Летти про створення «європейської конфедерації без юридичних зобов'язань» говорить швидше про небажання ЄС брати на себе фінансову відповідальність за нових членів, ніж про спроби знайти прийнятний вихід.

Для вступу в ЄС необхідна згода всіх 27 членів, а враховуючи з яким скрипом і полемікою приймався 6-й пакет санкцій проти Росії, ні про яку єдність поглядів не йдеться.