Тарифи на газ зростуть у два рази

18:39 20 серпень Київ, Україна

Не дивуйтеся величезним рахунками за газ взимку, почалося зростання цін на біржах ЄС, тому тарифи для населення будуть удвічі більше, ніж це було влітку.



Так вважає член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук



"" В цьому році, замість 3 грн. за кубометр доведеться заплатити 6 грн.



Показовою є ситуація з "Нафтогазом", який річний тариф поставив на рівні майже 4700 грн за 1000 куб. м - це без транспортування. Газсбити поставили меншу ціну - 4500 грн. При цьому газсбити закуповують газ на тих же ринках ЄС або в Україні у приватних компаній. Але "Нафтогаз" повністю контролює державну компанію "Укргазвидобування" і газ власного видобутку. Тобто, вони можуть пропонувати більш дешеву ціну. Але не пропонують, а будуть фактично заробляти на українцях додаткову маржу, прибуток. Тому десь до таких цін потрібно готуватися народу ".