Митниця країни в руках політичних ляльководів

Минулого тижня змінився тимчасово виконуючий обов'язки голови ДМСУ. Ігоря Муратова замінив Андрій Павловський, судячи з такої "реорганізації" у відомстві відбувається контрабандний бліцкриг.

Так вважає Десятий голова Державної митної служби України (ДМСУ), екс-заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко

"Митниця країни виснажена нескінченними" реформами "і кадровою чехардою. Відсутня виразна, зрозуміла, реалістична і фінансово обґрунтована Концепція розвитку. Замість створення цивілізованої, сучасної Митної Служби, її в черговий раз намагаються використовувати як дійну корову не тільки для держбюджету, але і для "тіньових" апетитів.



Судячи з усього, уряд не управляє процесами в митному відомстві. Долю української митниці знову віддали в руки політичних ляльководів ".