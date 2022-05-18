ТАЛІБАН - АФГАНСЬКИЙ ІСПИТ ДЛЯ РФ І «ОДКБ».

Загальновідомий історичний факт. Перша світова війна, виснаживши ресурси Російської Імперії і різко погіршивши добробут населення, послужила основним каталізатором розвалу держави. Через деякий час, безуспішна експансія СРСР в Афганістан, що тривала без малого 10 років, суттєво підірвала віру «товаришів» в ідеали комунізму і, в чималому ступені, сприяла здобуттю незалежності раніше окупованих Москвою територій. Минуло якихось 40 років і ось історія, яка, як ми знаємо, є циклічною, зробивши виток, знову замикає чергове коло. Очевидно, що Російської Федерації і іншим країнам-членам з клубу «ОДКБ» незабаром має бути дуже важливий іспит на зрілість і ім'я цьому випробуванню-ТАЛІБАН.

Навесні поточного року викликом для Організації Договору про колективну безпеку стали збройні зіткнення між військовослужбовцями Киргизії і Таджикистану в ході якого було вбито понад 50 осіб. Важливо розуміти, що обидві конфліктуючі сторони від початку є учасницями "ОДКБ" існуючої під патронатом Російської Федерації. Більш детально аналіз цього збройного інциденту був раніше викладений мною в стати «НЕБЕЗПЕЧНА ІЛЮЗІЯ БЕЗПЕКИ. Киргизький-таджицької ПРИКОРДОННИЙ КОНФЛІКТ ПІДТВЕРДИВ марно ОДКБ. » Це іспит РФ подужала з великими труднощами і репутаційні ризики.

Слід знати, що офіційною релігією талібів є такий напрямок ісламу, як ашарізм. Згідно з його постулатів будь-хто, хто суперечить цій ідеології, на думку бойовиків - заблудший і підлягає гонінню. На підконтрольних територіях Талібан вводить норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною знаходяться телебачення, музика та музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біла взуття, обговорення сексу у відкритій формі і багато іншого. Таліби виступають за заборону жіночої освіти. Також, жінкам не дозволяють працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі.

Нагадаю, що під час Другої чеченської війни восени 1999 року керівництво Талібану прийняло рішення відправити чеченським бойовикам, які б'ються проти федеральних військ, фінансову підтримку і переносні зенітно-ракетні комплекси. У січні 2000 року представник Талібану в Пакистані оголосив про визнання незалежності Чечні і встановлення дипломатичних відносин з урядом Аслана Масхадова.

У лютому того ж року газета «Шаріат», офіційний друкований орган Талібану, закликала мусульманські країни оголосити священну війну (джихад) Росії. Чеченські бойовики проходили навчання в таборах на підконтрольних талібам територіях; у 2000 році чисельність чеченців в Афганістані оцінювалася в більш ніж 2500 чоловік, на початку 2001 року налічувалося близько 10 таких таборів і центрів підготовки.

У травні 2000 року в Росії заявляли про можливе нанесення превентивних ударів по базах підготовки терористів в Афганістані, а секретар Ради безпеки З. Іванов заявив, що якщо Талібан посилить тиск на союзників Російської Федерації, зокрема на Таджикистан і Киргизію, то «я не виключаю, що можуть бути зроблені і якісь військові заходи».

У лютому 2003 року Верховний Суд Росії визнав Талібан терористичною організацією.

Недавній візит членів забороненого в РФ руху «Талібан» в Москву на тлі активних бойових дій в Афганістані актуалізував питання про те, наскільки Москва готова в перспективі до виведення угруповання з чорних списків.

Подальші події свідчать про те, що сторони не відчувають довіри один до одного.

У липні збройні сили Таджикистану вперше в історії були приведені в боєготовність.

У серпні, на тлі ескалації ситуації в Афганістані, яка загострилася влітку після виведення військ США і НАТО, в 20 км від таджицько-афганського кордону були проведені спільні навчання військовослужбовців Росії, Таджикистану і Узбекистану. З 2 по 6 серпня Росія також провела спільні навчання з Узбекистаном.

Два дні тому глава Міноборони РФ С. Шойгу заявив, що кордон Афганістану з Таджикистаном і Узбекистаном вже контролюють таліби. Таким чином, країни - члени "ОДКБ" повинні знаходитися в бойовій готовності до можливого нападу Талібану.

Вчора таліби заявили, що взяли під контроль друге за величиною місто Афганістану - Кандагар. По всій видимості в РФ та інших членів клубу під назвою "ОДКБ" часу на підготовку залишилося вже не так вже й багато.

Р.S.

Очевидно, що неминучий конфлікт з Талібаном буде серйозніше прикордонній сутички між двома країнами-членами ОДКБ. Його наслідки можуть кардинально змінить ситуації в регіоні, який століттями входив в зону російського геополітичного впливу. Не виключено, що це може послужить «детонатором» соціально-політичної ситуації і в самій Російській Федерації. Аж до здобуття суверенітету окремих «волелюбних» регіонів. Адже історія циклічна, а експорт війни цілком реальна річ ...