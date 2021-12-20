Така неВічна мерзлота

29 травня 2020 року Росія, а разом з нею й увесь світ, отримала останнє попередження від планети.

Науковці дуже не люблять вживати термін «вічна». Ніщо не вічно у цьому світі і мерзлота не є виключенням. Техногенні процеси людства призвели до глобальної зміни кліматичних умов та температурних режимів. І те що вважалося вічним не витримало і «попливло». Причиною розгерметизації величезного резервуару з пальним у Норильську став зсув шарів «вічної мерзлоти». У резервуара практично відірвало дно і величезна кількість пального потрапила у ґрунт, у річки та озера. Екологічна катастрофа. Ці страшні слова означають смерть мільйонів живих істот, тварин, риб, птиць, комах. Всього живого на величезній площі.

За оцінками, всього з резервуару витекло приблизно 21 тисяча кубометрів дизельного пального. Це 350 залізничних цистерн! Дев’яносто відсотків цього об’єму попало у річки та озера. І, можливо, навіть у Карське море.

Які збитки приносить розлив нафти на воді підрахувати досить складно. Бо мова йде як про пряму шкоду природі та економіці, так і про порушення довгострокових природних взаємозв'язків у живій природі. Небезпека нафти полягає в тому, що це продукт довго розпадається в природних умовах, а при забрудненні морів нафтою вона в короткі терміни покриває поверхню щільним шаром і закриває доступ світла і повітря. В цілому ж моделювання розливу нафти на воді виглядає наступним чином:

Через 10 хвилин після розливу однієї тони нафти утворюється пляма товщиною 10 мм.

Відбувається подальше розширення плями одночасно зі зменшенням товщини плівки від 1 мм.

Забруднення моря нафтою в кількості однієї тони досягає площі в 12 кв. км.

Далі під дією погодних умов пляма переміщується і розпадається на дрібні фрагменти.

Масова загибель риби та інших живих організмів відбувається не одномоментно, а через деякий час після катастрофи.

Найбільший негативний ефект від розливу проявляється в середньостроковій і довгостроковій перспективі, що особливо проявляється в прибережній зоні.

Це в морській воді. В морському середовищі спостерігається дуже сильний ефект розведення, тому рівень токсичності нафти в морях значно нижче, ніж в річках. Крім того, в Норильську в річку вилилося вкрай велика кількість палива, що також значно посилює токсичну дію на навколишнє середовище.

Безумовно вже визначені винні, які будуть суворо покарані. Вже повним ходом іде ліквідація наслідків (у тій частині, яку можна ліквідувати). Безумовно Кремль заспокоює населення своєї країни та країн-сусідів, запевняючи, що все під контролем. Чому ж тоді ця подія так злякала екологів та інших фахівців дотичних до проблематики. Тому що це перша ластівка у ланцюгу можливих катастрофічних наслідків «невічності вічної мерзлоти».

Досить поглянути на промислову карту Росії, щоб переконатися в масштабах будівництва на території так званої «вічної мерзлоти». Тут і ТЕЦ, і нафто-газодобувні підприємства, і атомні електростанції ... Але крім потужних та екологічно вкрай небезпечних промислових об’єктів є ще незліченна кількість могильників як з «простими» небезпечними відходами, так і тими, в яких ховали тварин, померлих від особливо небезпечних інфекцій! До слова, за даними Россільгоспнагляду, оприлюдненими у грудні 2019 року, в Росії понад 17 тисяч поховань «біологічних відходів», тобто, трупів тварин, з них більш ніж три тисячі - померлих від «сибірки». Скільки з цих 17 тисяч могильників розташовані в північних регіонах, не уточнюється.

Відомо, що збудник страшної «сибірки» може століттями зберігатися разом з останками тварини. Захищає нас від них тільки промерзла земля. Коли ж ґрунт відтає, що і сталося влітку 2016 року на Ямалі, він оживає. Тоді через спеку на Ямалі розкрився один такий скотомогильник, привівши до масової загибелі поголів’я оленів. Довелося спалити 2,5 тисячі трупів цих тварин. Людей від масового зараження тоді захистити вдалося, але два десятка осіб все ж заразилися. Один з яких, 12-річний хлопчик, помер. Нажаль… Мабуть гріх так казати, але тоді пощастило уникнути страшних наслідків для всього людства. Таких, у порівнянні з якими пандемія коронавірусу може виявитися дитячою казочкою. Не приведи Боже…