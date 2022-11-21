21:27 20 листопада Київ, Україна

Пропагандисти окупантів називають українців нацистами та сатаністами. Але в той самий час у РПЦ (Російська православна церква) прийняли рішення створити власну армію, готову вбивати всіх на замовлення їхнього господаря. То хто ж насправді сатаністи?

Сюр виходить на новий рівень: у росії хочуть створити православну ПВК (приватну військову компанію). У росії може з'явитися перша приватна військова компанія при православній церкві. Називатиметься вона ПВК «Андріївський Хрест».

Ні для кого не секрет, що на сьогодні РПЦ є однією з найбільш кровожерливих сект у світі. "Патріарх" кирило-гундяєв разом зі своїми попами відкрито підтримує путіна та його війну, паралельно збираючи податі зомбованих парафіян на новенький майбах і доповідаючи ФСБ про сповіді росіян. Але особиста приватна військова компанія – це щось нове.

Очевидно, річ у ПВК «Вагнер». Її головний спонсор євген пригожин отримав від путіна безмежну владу та легальне право на насильство. Тобто у будь-якій країні це право належить виключно державі та суворо регламентується з погляду закону. Але фатальність путінської війни вимагає таких самих фатальних заходів, попри здоровий глузд, адже приватна армія не підпорядковується уряду і будь-якої миті, за забаганкою господаря, може повернути свої багнети у бік законного правителя.

На цій хвилі кирило-гундяєв вирішив "послужити" своєму кремлівському господареві і відправити попів на війну. Водночас російський “патріарх” набуде сили для майбутнього переділу влади в росії, коли путін впаде.

Очевидно, «Андріївський Хрест» стане далеко не останньою ПВК у росії і в найближчому майбутньому можна буде спостерігати за масштабною громадянською війною з часів революції 1917 року.