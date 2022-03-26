То чиї міни у Босфорі?

22 березня Управління навігаційної гідрографії та океанографії ВМС Туреччини опублікувало повідомлення Навтекс (Navtex) із попередженням про міни, що дрейфують у Чорному морі. Турецька сторона зокрема вказала, що їй надійшли заяви про встановлення мін у портах Одеса, Очаків, Чорноморськ і Південний. Внаслідок обриву тросів вони можуть дрейфувати та створювати небезпеку для суден».

Як у воду дивилися. Вранці 26 березня одна з мін була виявлена турецьким цивільним судном.

За заявою міністра національної оборони Хулусі Акара , який на той момент перебував з візитом у Катарі, група підводної оборони SAS була негайно перекинута на місце виявлення міноподібного об'єкта. Оперативність була забезпечена тим, що підрозділи ВМС вже патрулювали цей район. В результаті професійних дій турецьких моряків міна була знешкоджена і визначена як «стара».

Міністр Акар заявив, що провів переговори щодо небезпечного інциденту як з російською так і з українською владою, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну.. Україна запевняє, що міни були встановлені морським шляхом від Азовського моря до протоки Босфор з метою блокування виходу до Чорного моря українських суден. Російська сторона вину зрозуміло заперечує і посилається на бажання України запобігти наступу на Одесу. Об'єктивно відомо, що штормом міни зірвало і дрейфують у західній частині Чорного моря.

Туреччина якщо і знає чиї це міни, схоже старанно намагається не займати нічий бік, оскільки хоче здобути лаври миротворця. Президент Туреччини Ердоган неодноразово пропонував посередництво у конфлікті і навіть заявляв про готовність організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна, а отже, потрібно до останнього нікого не підтримувати і не звинувачувати.

Робота з виявлення та ліквідації мін триває. Безпеку перевезень забезпечують Берегова охорона та інші компетентні установи та організації. Зокрема в регіон вийшло мінно-пошукове судно TCG Аккау (М-270) для продовження пошуків мін, що відірвалися.

В даний час Стамбульська протока знову відкрита для судноплавства в обох напрямках, але чи надовго, скільки їх ще бовтається по хвилях.

Нагадаю, що відповідно до VIII Гаазької конвенції про постановку підводних мін, що автоматично вибухають від дотику від 1907 року, забороняється ставити закріплені на якорях міни, що автоматично вибухають від дотику, які не робляться безпечними, як тільки вони зірвуться зі своїх мінрепів.

Тож коли світова громадськість з'ясує, а вона обов'язково з'ясує, хто зберіг та встановив заборонені Конвенцією міни, які тепер загрожують цивільним судам – це буде бомба, яка вибухне із значно більшим резонансом, ніж іржава морська.