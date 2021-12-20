Тайлер Уінклвосс, засновник фейсбук: ФРС створює умови для зростання Bitcoin

12:12 23 липень Київ, Україна

Тайлер Уінклвосс заявив, що Федеральна резервна система веде підготовчі роботи, спрямовані на стимуляцію зростання вартості криптовалюта Bitcoin

Засновник ідеї Facebook вважає, що ФРС готує грунт для зростання ціни Bitcoin генеральний директор Gemini Тайлер Уінклвосс вважає, що Федеральний резерв США стане основним фактором, який спонукав біткоіни до наступного зростання.

Цю інформацію він повідомив на своїй сторінці в Twitter. «ФРС продовжує готувати грунт для наступної біткоіни-гонки». «Біткоіни-мільярдер» зробив це припущення у відповідь на триваючі спроби ФРС пом'якшити удар від економічного спаду шляхом надання більшої підтримки.

Після того як в середині березня похитнулася економіка США, центральний банк швидко посилив грошові стимули. 16 березня ФРС знизила процентні ставки практично до нуля, а потім проголосувала за те, щоб залишити їх без змін до 2022 року. Саме це рішення підштовхнуло ціну біткоіни вище 10 000 доларів 10 червня.



Наступна зустріч представників ФРС, яка повинна відбутися 28-29 липня, прояснить, як саме вони планують підтримувати майже нульові процентні ставки на найближчі роки. Вони також обговорять необхідність додаткових стимулів для прискорення відновлення економіки США.



Тим часом конгрес США працює над ще одним законопроектом про допомогу громадянам від пандемії коронавируса, яка, як очікується, буде завершена в серпні цього року. У той час як центральні банки вводять більше стимулів, біткоіни до сих пір не може відповісти значним зростанням цін. Тим часом дорогоцінні метали стрімко ростуть: останнім часом срібло виросло на сім відсотків, а золото прагне до нового історичного максимуму.