Вільний доступ податківців до банківської таємниці - погана ідея

20:29 01 жовтень Київ, Україна

Уряд хоче надати податківцям доступ до банківської таємниці без необхідності звертатися до суду

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував цю ініціативу.



"У нас податкова знаходиться в стадії реорганізації та повноцінно не перейшла в стадію довіри й підтримки стандартів. Часом (явно не випадково) зникають бази даних податкової та митної служб. З огляду на це, отримання такої можливості як доступ податкового органу до банківської таємниці без відповідного рішення суду - неприпустиме. Є небезпека корупційних дій. Податківці можуть використовувати отримані дані як інструмент для шантажу.



Тому на цьому етапі така ініціатива несе ризики. Зараз - точно не час...



При цьому потрібно пам'ятати, що Україна взяла на себе зобов'язання перед американським урядом з приводу відкриття банківської таємниці - інформації, рахунків нерезидентів, які є громадянами США. За запитом Мінфіну США ми повинні надавати таку інформацію. Ми взяли таке зобов'язання в рамках боротьби з відмиванням брудних грошей. Але відповідні законопроєкти знову і знову відхиляються парламентом. Як і у випадку з невиконанням зобов'язань перед МВФ, ми і тут обіцяємо, але - не робимо. На жаль, це стає для нашої держави сумною традицією. І серйозно підриває імідж України на світовій арені".