Існує ризик виникнення тіньових гральних закладів

18:25 20 серпень Київ, Україна

Декылька представників місцевої влади, виступили проти розміщення на території їх областей гральних закладів, чим це загрожує, розповіла голова ГО "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні" Олена Мочалова.



"Рішення міських рад щодо обмеження або неможливість розміщення на їх території гральних закладів, швидше за все, є піаром перед виборами з боку опозиції. Навряд чи це зможе заважати легалізації. У законі є чіткі норми, а рішення місцевої влади, скоріше, рекомендаційний. Такі обмеження активують діяльність тіньових гральних закладів. А це - значні соціальні ризики.



При цьому закон про легалізацію потребує доопрацювання. Зокрема - в моменті формування спеціальної комісії, яка буде регулювати діяльність азартних ігор (так і не ясно, хто її формує - Кабінет міністрів або Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики), щодо ліцензійних умов ... У такому вигляді, як зараз, він працювати не може ".