Супер броневик виявився фейком

Варто зазначити, що відеокадри з «Термінатор-2», які проїжджають повз, зняли рашисти. Ці ж ролики розповсюдили їхні пропагандисти. Проте невдовзі після появи даних про перші підбиті російські машини, БМПТ зникли з медіапростору.

Як виявилось, «Термінатор-2» показали себе неефективно. Машини в повному обмундируванні стали важчими за спочатку заявлену вагу. Їхні двигуни, розраховані на іншу масу, просто не впоралися з навантаженням. В результаті швидкість БМПТ виявилася меншою, ніж у танків, які вони повинні були підтримувати. Крім того, за умов бачення бою, радіус поразки від «Термінаторів» не дав результатів. Машини не діставали українських позицій у степах.

Очевидно, що інформація про появу даних бронемашин була поширена пропагандистами більше для підняття бойового духу окупантів. Навіть у тому випадку, якби БМПТ продемонстрували себе ефективно, їхня кількість, доставлена в Україну, не принесла б значних змін на фронті.. Чергова "аналогівне, суперзброя" рашистів - не більше ніж фейк.