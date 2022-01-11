Судовий фарс сучасної Росії

10:54 29 квітень Київ, Україна

Справа «Мережі» або «Пензенська справа» - повністю сфабрикована слідчими ФСБ справу про організацію анархістів під назвою «Мережа», осередки якої (за версією ФСБ, яка була підтримана судами) існували в Москві, Санкт-Петербурзі, Пензі, Омську і Білорусії. У цій справі були арештовані одинадцять чоловік, обвинувачених в участі в терористичній організації. У лютому 2020 7 обвинувачених були засуджені до покарань від 6 до 18 років позбавлення волі. Московський окружний військовий суд у січні 2019 року визнав «Мережа» терористичною організацією.

Дев'ять молодих людей лівих переконань з Пензи і Санкт-Петербурга були звинувачені в тому, що вони створили терористичну організацію, яка збиралася провести на території Росії теракти, приурочені до виборів президента і чемпіонату світу з футболу, щоб дестабілізувати обстановку в країні.

Шишкін, Пчелинцев, Шакурській, Чернов, Иванкин, Кульков, Куксов, Сагінбаев ... 7 з 11 учасників справи були засуджені на 6-18 років позбавлення волі, ще один раніше - на 3,5 року позбавлення волі.



Все почалося 17 жовтня 2017, коли в Пензі був затриманий з наркотиками студент Пензенського державного університету Єгор Зорін. Під тиском, в обмін на статус свідка, він дав свідчення, що його знайомий Ілля Шакурській з товаришами створили небезпечну терористичну організацію.

Майже всі затримані спочатку підписали зізнання. Єдиним з тих, хто восени 2017 не став погоджуватися з пред'явленими звинуваченнями, був Куксов. За його словами, співробітники ФСБ пропонували йому дати свідчення на інших фігурантів у обмін на статус свідка. «Я цього не зробив, тому що вважаю, що це була б кричуща підлість. Більш того, я навіть більшість фігурантів не знав. Можливо, тому з мене не вибивали тортурами свідчення. Хоча при затриманні мені довелося пережити побиття, я до сих пір не називаю це тортурами так як в порівнянні з тим, що трапилося з Іллею Шакурскім, Дмитром Пчелинцев і Арманом Сагінбаевім ... це, напевно, навіть не катування. Хоча як сказати ».

Шакурській, Пчелинцев і Сагінбаев пройшли через тортури електротоком і знущання з боку слідчих. Тортурам піддалися і інші затримані у справі «Мережі». У січні-лютому 2018 після арешту Філінков і Шишкіна члени петербурзької Громадської спостережної комісії із захисту прав людини в місцях примусового утримання Яна Теплицька та Катерина Косаревського провели «перевірки факту і обставин катувань стосовно Віктора Філінков і Ігоря Шишкіна», відвідавши обвинувачених в слідчому ізоляторі. Правозахисники заявили про наявність опіків від електрошокерів і слідів від побоїв у в'язнів. У Ігоря Шишкіна лікарі діагностували перелом нижньої стінки очниці, численні гематоми і садна. Все почалося 17 жовтня 2017, коли в Пензі був затриманий з наркотиками студент Пензенського державного університету Єгор Зорін. Під тиском, в обмін на статус свідка, він дав свідчення, що його знайомий Ілля Шакурській з товаришами створили небезпечну терористичну організацію.Майже всі затримані спочатку підписали зізнання. Єдиним з тих, хто восени 2017 не став погоджуватися з пред'явленими звинуваченнями, був Куксов. За його словами, співробітники ФСБ пропонували йому дати свідчення на інших фігурантів у обмін на статус свідка. «Я цього не зробив, тому що вважаю, що це була б кричуща підлість. Більш того, я навіть більшість фігурантів не знав. Можливо, тому з мене не вибивали тортурами свідчення. Хоча при затриманні мені довелося пережити побиття, я до сих пір не називаю це тортурами так як в порівнянні з тим, що трапилося з Іллею Шакурскім, Дмитром Пчелинцев і Арманом Сагінбаевім ... це, напевно, навіть не катування. Хоча як сказати ».Шакурській, Пчелинцев і Сагінбаев пройшли через тортури електротоком і знущання з боку слідчих. Тортурам піддалися і інші затримані у справі «Мережі». У січні-лютому 2018 після арешту Філінков і Шишкіна члени петербурзької Громадської спостережної комісії із захисту прав людини в місцях примусового утримання Яна Теплицька та Катерина Косаревського провели «перевірки факту і обставин катувань стосовно Віктора Філінков і Ігоря Шишкіна», відвідавши обвинувачених в слідчому ізоляторі. Правозахисники заявили про наявність опіків від електрошокерів і слідів від побоїв у в'язнів. У Ігоря Шишкіна лікарі діагностували перелом нижньої стінки очниці, численні гематоми і садна.

У цій справі слідчі не цуралися нічого. Били, катували, знущалися над затриманими. Практично всі речові докази, долучені до справи були нахабно підкинуті підозрюваним. Так з'явилися гранати без слідів, пістолети без відбитків і незрозумілі вибухові пристрої. Підсудні вважають, що навіть сама назва «Мережа» з'явилася в кабінетах пензенського ФСБ, коли кримінальна справа тільки починала розкручуватися. Як сказав Дмитро Пчелинцев, «Нас звинувачують у тому, що ми« планували спланувати »(саме так) щось, а що - толком нікому не зрозуміло. У 2017-му по всій країні затримували учасників «артпідготовки» (рух В'ячеслава Мальцева, заборонено в РФ), а вони мають рацію. Нас спочатку змушували зізнатися в причетності до «05.11.2017», але коли їм стало ясно, що антифашисти ліві, а не праві, плани ФСБ помінялися: ми були і членами ІГІЛ (заборонена в РФ), і YPG (Курдські загони самооборони), і ФБК. Зовсім у них не клеїлося. Скрізь у них були «анархічні держави» та інші неподобства. Потім вони придумали «годину Ч», нібито має на увазі повалення Путіна. Ніякої конкретики додати в справу так і не вдалося ».

Цей судовий фарс триває вже більше трьох років. У квітні цього року колегія суддів судової палати у цивільних справах військовослужбовців Верховного суду РФ відмовилася змінити вирок у справі «Мережі» (організація визнана терористичною і заборонена в Росії). Дійшовши до вищої інстанції, захист вимагав скасування вироку і направлення справи на новий розгляд. Вони вказали на всі суперечності, фальсифікації і докази, які були отримані співробітниками ФСБ на їхню думку, незаконним шляхом. У справі є все, - вважають адвокати, - щоб скасувати вирок: визнання під тортурами, шантаж свідків, підкинута вогнепальна зброя і гранати, відсутність на них відбитків пальців, маніпуляціях з речовими доказами і провокації «секретних свідків». Також незважаючи на таку доказову базу адвокати не розраховували на справедливе правосуддя.

Не очікували дива і батьки засуджених. «На жаль, ми переконалися на власні очі, що незалежних судів в Росії сьогодні не існує. Наші суди - це узаконений квиток в табір. Тому ніякої надії на касацію у нас немає. Надія тільки на одне: що в країні зміниться влада, тільки тоді вирок нашим дітям може бути скасований, і вони будуть звільнені », - зізналася в розмові мама Дмитра Пчелінцева, Світлана.

Нічого дивного в історії так званої «Мережі» не має. Просто ще один приклад нелюдської судової системи Росії, незважаючи на всі присяги і клятви, являє собою лише один з механізмів репресивної системи Кремля.