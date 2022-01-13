Судова система неадекватності

11:19 30 квітень Київ, Україна

Російські суди перетворилися в інструмент знущань над затриманими. Судді та слідчі почали відверто знущатися над підозрюваними політичними активістами і журналістами.

Значна кількість судових рішень в Росії за останній час викликає відверте обурення не тільки правозахисників, а й простих громадян. Стрічки новин заповнені випадками відверто безглуздих рішень судів, які часто призводять до тяжких наслідків. Навіть в смерті ні в чому не винних людей.

У січні 2019 року в Ростові-на-Дону в реанімації померла дочка активістки «Відкритої Росії» (внесений Мін'юстом до реєстрів іноземних агентів і небажаних організацій) Анастасії Шевченко, яка перебувала під домашнім арештом. Під час слідства Шевченко не дозволяли зустрічатися з дочкою. 17-річна дочка активістки Аліна жила в інтернаті для дітей з особливостями розвитку, у неї була перша група інвалідності. За словами Шевченка, вона зважилася віддати дитину в спеціалізовану установу з наполяганням опіки, оскільки вдома не була спроможна забезпечити дочці цілодобове спостереження фахівців. Шевченко регулярно відвідувала дочку до домашнього арешту і залишалася з нею в інтернаті, якщо стан дівчинки погіршувався.

На черговому засіданні суду Шевченко просила змінити запобіжний захід для того, щоб надавати допомогу своїй дочці і передати їй необхідні ліки. Але суд виявився сліпий і глухий до її прохань. 30 січня активістці звинуватили. У той же день стало відомо, що Аліну госпіталізували з обструктивним бронхітом в лікарню селища Звєрєво приблизно в 100 кілометрах від Ростова. Стан Аліни лікарі оцінили як критичний. Тільки після цього слідчий Олександр Толмачов дозволив обвинуваченої відвідати дочку. Однак лікарі так і не дозволили матері увійти в палату до своєї дитини.

31 січня Аліна померла. Анастасія Шевченко встигла тільки попрощатися зі своєю дитиною і змогла по-людськи поховати дочку.

У липні 2020 року в Криму в селі Строганівка Сімферопольського району зник трирічний Муса Сулейманов - син громадянського журналіста та активіста правозахисного руху «Кримська солідарність» Руслана Сулейманова, якого в 2019 році заарештували у справі «Хізб ут-Тахрір» (організація визнана терористичною і заборонена в Росії).

До пошуків дитини крім співробітників МНС підключилися місцеві жителі і волонтери пошукового об'єднання «Ліза Алерт». Мусса цілодобово шукали від 3,5 до 8000 чоловік. Через два дні тіло дитини знайшли в зливному колодязі. Незадовго до виявлення тіла дитини його мати змусили пройти перевірку на поліграфі, запідозривши, що вона інсценувала зникнення хлопчика.