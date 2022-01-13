Судова система неадекватності

Російські суди перетворилися в інструмент знущань над затриманими. Судді та слідчі почали відверто знущатися над підозрюваними політичними активістами і журналістами.
Значна кількість судових рішень в Росії за останній час викликає відверте обурення не тільки правозахисників, а й простих громадян. Стрічки новин заповнені випадками відверто безглуздих рішень судів, які часто призводять до тяжких наслідків. Навіть в смерті ні в чому не винних людей.
У січні 2019 року в Ростові-на-Дону в реанімації померла дочка активістки «Відкритої Росії» (внесений Мін'юстом до реєстрів іноземних агентів і небажаних організацій) Анастасії Шевченко, яка перебувала під домашнім арештом. Під час слідства Шевченко не дозволяли зустрічатися з дочкою. 17-річна дочка активістки Аліна жила в інтернаті для дітей з особливостями розвитку, у неї була перша група інвалідності. За словами Шевченка, вона зважилася віддати дитину в спеціалізовану установу з наполяганням опіки, оскільки вдома не була спроможна забезпечити дочці цілодобове спостереження фахівців. Шевченко регулярно відвідувала дочку до домашнього арешту і залишалася з нею в інтернаті, якщо стан дівчинки погіршувався.
На черговому засіданні суду Шевченко просила змінити запобіжний захід для того, щоб надавати допомогу своїй дочці і передати їй необхідні ліки. Але суд виявився сліпий і глухий до її прохань. 30 січня активістці звинуватили. У той же день стало відомо, що Аліну госпіталізували з обструктивним бронхітом в лікарню селища Звєрєво приблизно в 100 кілометрах від Ростова. Стан Аліни лікарі оцінили як критичний. Тільки після цього слідчий Олександр Толмачов дозволив обвинуваченої відвідати дочку. Однак лікарі так і не дозволили матері увійти в палату до своєї дитини.
31 січня Аліна померла. Анастасія Шевченко встигла тільки попрощатися зі своєю дитиною і змогла по-людськи поховати дочку.
У липні 2020 року в Криму в селі Строганівка Сімферопольського району зник трирічний Муса Сулейманов - син громадянського журналіста та активіста правозахисного руху «Кримська солідарність» Руслана Сулейманова, якого в 2019 році заарештували у справі «Хізб ут-Тахрір» (організація визнана терористичною і заборонена в Росії).
До пошуків дитини крім співробітників МНС підключилися місцеві жителі і волонтери пошукового об'єднання «Ліза Алерт». Мусса цілодобово шукали від 3,5 до 8000 чоловік. Через два дні тіло дитини знайшли в зливному колодязі. Незадовго до виявлення тіла дитини його мати змусили пройти перевірку на поліграфі, запідозривши, що вона інсценувала зникнення хлопчика.
Значна кількість судових рішень в Росії за останній час викликає відверте обурення не тільки правозахисників, а й простих громадян. Стрічки новин заповнені випадками відверто безглуздих рішень судів, які часто призводять до тяжких наслідків. Навіть в смерті ні в чому не винних людей.
У січні 2019 року в Ростові-на-Дону в реанімації померла дочка активістки «Відкритої Росії» (внесений Мін'юстом до реєстрів іноземних агентів і небажаних організацій) Анастасії Шевченко, яка перебувала під домашнім арештом. Під час слідства Шевченко не дозволяли зустрічатися з дочкою. 17-річна дочка активістки Аліна жила в інтернаті для дітей з особливостями розвитку, у неї була перша група інвалідності. За словами Шевченка, вона зважилася віддати дитину в спеціалізовану установу з наполяганням опіки, оскільки вдома не була спроможна забезпечити дочці цілодобове спостереження фахівців. Шевченко регулярно відвідувала дочку до домашнього арешту і залишалася з нею в інтернаті, якщо стан дівчинки погіршувався.
На черговому засіданні суду Шевченко просила змінити запобіжний захід для того, щоб надавати допомогу своїй дочці і передати їй необхідні ліки. Але суд виявився сліпий і глухий до її прохань. 30 січня активістці звинуватили. У той же день стало відомо, що Аліну госпіталізували з обструктивним бронхітом в лікарню селища Звєрєво приблизно в 100 кілометрах від Ростова. Стан Аліни лікарі оцінили як критичний. Тільки після цього слідчий Олександр Толмачов дозволив обвинуваченої відвідати дочку. Однак лікарі так і не дозволили матері увійти в палату до своєї дитини.
31 січня Аліна померла. Анастасія Шевченко встигла тільки попрощатися зі своєю дитиною і змогла по-людськи поховати дочку.
У липні 2020 року в Криму в селі Строганівка Сімферопольського району зник трирічний Муса Сулейманов - син громадянського журналіста та активіста правозахисного руху «Кримська солідарність» Руслана Сулейманова, якого в 2019 році заарештували у справі «Хізб ут-Тахрір» (організація визнана терористичною і заборонена в Росії).
До пошуків дитини крім співробітників МНС підключилися місцеві жителі і волонтери пошукового об'єднання «Ліза Алерт». Мусса цілодобово шукали від 3,5 до 8000 чоловік. Через два дні тіло дитини знайшли в зливному колодязі. Незадовго до виявлення тіла дитини його мати змусили пройти перевірку на поліграфі, запідозривши, що вона інсценувала зникнення хлопчика.
Згідно з мусульманськими традиціями, похорони повинні відбутися якомога швидше, тому прощання з дитиною було призначено на 11 ранку 27 липня. Але 26 липня було вихідним днем, і слідчий ФСБ Сергій Махнєв не відповідав на дзвінки адвоката Сулейманова. Вранці в понеділок він повідомив захиснику Лілі Гемеджі, що на такі рішення потрібна «санкція керівництва». Адвокат приїхала в управління ФСБ Росії по Республіці Крим, сподіваючись оперативно домогтися зустрічі. Але черговий повідомив, що прийом не ведеться через карантинні заходи, а керівництво «знаходиться на нараді». За словами Гемеджі, родичі були готові затримати прощання з померлою дитиною, але опівдні слідчий все ж відмовився видати дозвіл. Сулейманова так і не відпустили - хоча про це в телефонній розмові особисто попросив російського президента Володимира Путіна президент України Володимир Зеленський.
Похорон відбувся без Руслана Сулейманова. А пізніше суд визнав законною відмову слідства відпустити його попрощатися з сином.
Слава Богу, такі трагічні результати дій суддів трапляються не часто. Але від цього не стають менш страшними і злочинними. Найчастіше, російське правосуддя перетворюється на фарс, як було у випадку з Євгеном Агафоновим з Санкт-Петербурга.
Суддя Красносільського суду Санкт-Петербурга Юлія Ушанова 5 лютого цього року оштрафувала слабочуючих Євгена Агафонова за участь в січневій акції. Він інвалід III групи по слуху і не має можливості говорити, спілкується за допомогою мови жестів. 31 січня він йшов повз місця протестів в магазин і був затриманий, незважаючи на те що в самих протестах участі не брав. Поліцейські склали на нього протокол про порушення правил проведення мітингу і перекриття доріг (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). У матеріалах поліцейські вказали, що людина «спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла».
У відділі поліції чоловіка протримали 9.00, перекладача на мову жестів йому не надали, відповідно, він не міг розуміти роз'яснення поліцейських про свої права. Суд повірив написаному в протоколі і оштрафував Агафонова на 5000 рублів.
Божевільна в свою неспроможність історія ... І було б навіть смішно, якби за такими випадками не стояла людська доля. Яку в Росії часто вирішують ті, кому невідомо поняття людяності і справедливості.
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