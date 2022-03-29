Судова реформа: першочергове завдання

Кабінету Міністрів України доручено розробити проєкт судової реформи, на думку юриста Роман Куйбіди, почати необхідно зі змін в суддівському самоврядуванні.
«Я думаю, що таке рішення актуальне вже більше року, з огляду на те, що президент ніяк не може визначитися з тим, хто повинен розробляти судову реформу. То створив комісію з питань судової реформи, то потім доручив розробляти стратегію Саакашвілі, потім знову в виступі перед парламентом згадав про комісії, тепер уже уряд. Раніше у мене складалося враження, що президент свідомо зволікав з цими питаннями, але, схоже, що рішення КС багато для нього проявило. Що буде результатом цього - я не знаю, але зміни в судовій системі назріли давно. Це питання також і національної безпеки», - сказав Куйбіда.
Юрист зазначив, що ключовим питанням судової системи залишається призначення суддів на посади.
«Я думаю, що ключове - це питання перезавантаження органів суддівського самоврядування, вони, власне, відповідають за всі кадрові проблеми, які існують у судовій системі. Торік припинилися повноваження Вищої кваліфікаційної комісії, але, фактично, досі вона не працює, а по Вищій раді правосуддя немає ніяких рішень. Очевидно, що уряд тут має проявити ініціативу», - додав Куйбіда.
Експерт зазначив, що нагальною залишається проблема навколо ОАСК.
«Також президент повинен вирішити проблему з Окружним адміністративним судом міста Київ. Тільки він може ініціювати створення, реорганізацію або ліквідацію судів відповідно до Конституції. Він повинен внести такий закон в парламент», - пояснив юрист.
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