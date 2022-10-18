Суд над пропагандистами має відбутися

22:24 17 жовтня Київ, Україна

Безумовно, найголовнішим терористом є Путін. Разом із ним його силовики. Однак окрема роль, але далеко не остання, виділена пропагандистам. Саме за допомогою ЗМІ Кремль зомбує населення, яке надалі сідає у танки, літаки, бере до рук зброю та вбиває інших людей.

У вересні відбувся суд у Гаазі над пропагандистом Руанди Філієном Кабугою, який підтримав кампанію геноциду над народом Тутсі у 1994 році. Він понад чверть століття ховався від правосуддя і тепер, нарешті, має понести справедливе покарання. На даний момент Кабузі 89 років і навряд чи його похилого віку змусить суддів виявити поблажливість, адже з подачі пропагандиста було знищено понад 1 млн осіб.

Приклад Кабузі, дає розуміння того, що злочини Соловйова, Симоньян, Кисельова як головних рознощиків рашисткої зарази не забудуться.. Саме вони поширюють агресію, ворожнечу, міжнаціональну ненависть. Ці істоти роблять усе, щоб із запаленого мозку Путіна ретранслювати на весь світ, маячні ідеї маразматичного чекіста. Злочини пропагандистів, які свідомо усвідомлюють, що вони роблять, не мають терміну давності. Всі голови Кремля, що говорять, рано чи пізно понесуть заслужене покарання і в кращому разі, опиняться на лаві підсудних.