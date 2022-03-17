Будівництво баз ВМС: як будуть удосконалювати флот

13:29 21 жовтня Київ, Україна

Під час виступу в Раді Володимир Зеленський сказав, що в Україні побудують дві бази ВМС для захисту Чорноморського регіону.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що українська влада повинна проводити модернізацію ЗСУ відповідно до стратегії, проте модель Збройних сил сьогодні відсутня.

«Тут уже йдеться про те, що це робити треба, якщо ми збираємося захищати наші морські рубежі. Це - крайня потреба. Але президент трохи обмовився, бо не згадав про Азовське море. Те, що було раніше заявлено, і це ідея не нова, - створення військово-морських баз в Бердянську і Очакові. Це ідея не вчорашня. Про це йшлося і в попередні роки», - сказав Жданов.

Експерт зазначив, що таке рішення є хоч і необхідним, але точковим, оскільки загальна концепція реформування сектора оборони відсутня.

«Це закладка фундаменту під базу військово-морського флоту України. Якщо ми вважаємо себе морською державою і збираємося захищати морські рубежі, то без цих баз ми не зможемо. Нам треба визначитися: або ми будуємо бази і створюємо флот, розміщуємо його на цих базах, або ми флот не будуємо. Тоді треба заспокоїтися», - сказав він.

Жданов зазначив, що також в країні відсутня модель Збройних сил, тому рішення про модернізацію приймаються точково.

«На жаль, в промові президента не прозвучало слів про військову реформу, і досі ми «гадаємо на кавовій гущі», тому що у нас немає військової концепції. Ми не розуміємо, яку армію нам треба мати, щоб відповісти на всі виклики, які стоять перед країною. Немає моделі Збройних сил, відповідно, немає реформи. Тому, у нас окремі пункти, як про ці дві бази, представляються як щось дуже потужне», - сказав Жданов.

На думку експерта, Україна повинна розбудовувати флот більш стратегічно.