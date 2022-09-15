Страшилки Кремля про досліди над українцями

РФ, як завжди, продовжує придумувати страшні казки про американські досліди над українцями. Так, було запущено меседж, що «американська компанія «Johnson&Johnson» зупинила випробування вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу у добровольця, а тепер знову планує продовжити тестування препарату на громадянах України». Російський уряд продовжує стверджувати, що офіційно в світі зареєстровано поки дві вакцини від COVID-19: «Супутник V» і «ЕпікВакКорона», і обидві вони створені в Росії. Хоча весь світ вакцинується американською та британською вакцинами.

Раніше влада України підтвердила, що отримала заявку від одного з європейських виробників, який запропонував українцям взяти участь в дослідженні. Передбачається, що в Україні для цього відберуть більше 4 тис. добровольців. При цьому підкреслюється, що це буде можливо тільки в разі гарантії повної безпеки для учасників тестування препарату.