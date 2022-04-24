Країни почали визнавати геноцид в Україні

Одні з країн ЄС, які надають Україні найбільшу підтримку, є Латвія, Литва та Естонія. Вони першими відмовилися від вуглеводнів країни-агресора, підтримують будь-які прохання Києва та лобіюють їх у європейському парламенті. Тому, не дивно, проте дуже значуще, що Естонія та Латвія на офіційному рівні визнали, що окупанти здійснюють геноцид українського народу протягом усієї війни.

Західні лідери вже говорили, що рашисти здійснюють геноцид в Україні, однак це було сказано від свого імені, але не було визнано урядом їхніх країн на офіційному рівні.. Водночас, їхня думка показала, що визнання геноциду українського народу не якісь гучні слова, а сучасні реалії. Своїми словами, вони дали поштовх для інших країн. У свою чергу, Естонія та Латвія підхопили ініціативу і фактично запустили ланцюжок визнання геноциду в Україні на офіційному рівні.

Ймовірно, найближчим часом уряди інших держав також почнуть процедуру визнання геноциду.. Найімовірнішими претендентами є Литва, Польща, Великобританія. Проте це не просто слова. Наслідками офіційного визнання будуть міжнародні суди та військові трибунали, які почнуть збирати докази та розслідувати не лише військові злочини, а й факти вчинення геноциду, що буде ще одним окремим пунктом із притягнення винних до відповідальності.. Покаранням є позбавлення волі аж до довічних ув'язнень. Звинувачення не має термінів давності та політичного підґрунтя.