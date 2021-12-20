Країни, які відмовилися від російської вакцини «Супутник», зіткнулися з інформаційними атаками з боку РФ

Усі пострадянські країни, де не домінує російська вакцина Супутник V, зіткнулися з інформаційними атаками з боку Росії. Фейки у соцмережах, поширення дезінформації лінією московської церкви, активність проросійських політиків немає кордонів.

Ситуація в Україні загострюється через те, що Росія давно веде з нами глобальну інформаційну війну. І удар по найболючішій зараз темі – провалах у боротьбі з пандемією – є її стратегічною, але лише частиною.

Атака на вакцинаційну кампанію – частина спільних зусиль РФ щодо дискредитації української влади. Фінальна мета цієї стратегії – утвердити Україну у статусі «недодержави».

Цей наратив був закинутий Путіним ще під час зустрічі з Бушем у 2018 році у розрізі вступу України до НАТО. Звертаючись до Буша, він тоді сказав: "Ти ж розумієш, Джордже, що Україна - це навіть не держава!".

Росія хоче дискредитувати українську владу як неспроможну. Як наслідок – можлива суспільно-політична дестабілізація через звинувачення влади у неспроможності впоратися із соціально-економічними викликами пандемії.

Спочатку Росія сподівалася нав'язати свій сумнівний «Супутник». Тепер її мета – показати, що Україна – недодержава, яка не здатна захистити своїх громадян.

Фейки, конспірологія, істерія навколо «порушення прав людини» – ось базові теми, навколо яких в Україні будуються антивакцинаторські та інші дезінформаційні атаки, за якими стоїть Російська Федерація.

У соцмережах російські наративи відпрацьовує армія ботів. За акціями протестів у «реалі», здебільшого, стоять російські гроші та агенти впливу, серед яких головний – УПЦ МП.

Понад 62% українців отримують інформацію із соціальних мереж, і більшість громадян дуже далекі від принципів медіаграмотності. Саме Facebook, адміністрація якого практично не банить антивакцинаційні ресурси, став головною ареною атаки на Україну. Близько третини всієї активності українських антиваксів у Facebook генерується ботофермами.

Дослідження компанії Artellence встановило, що роботи, задіяні в антивакцинаторській агітації, раніше не використовувалися під час внутрішніх політичних кампаній. Отже, вони були створені спеціально для підтримки антиваксів. А встановити точні джерела фінансування та походження цих роботів дуже складно.

Для цієї атаки росіянам навіть не потрібно залучати "ольгінську фабрику тролів". Досить найняти певну кількість українських ботоферм та дати їм завдання транслювати антиваксівську пропаганду та «дезу», якою навалом у самій Росії та світі, тримаючи ім'я справжнього замовника в таємниці.

У вересні СБУ накрила одну із таких ботоферм у Хмельницькому. Її адмініструвала мешканка Дніпра, як стверджують матеріали слідства, на замовлення кураторів із РФ. Ботоферма налічувала понад 5500 акаунтів у Facebook, які нібито належали громадянам України, хоча насправді використали фейкові персональні дані.

Адміністраторка регулярно отримувала від російських замовників інформаційні «вкидання» про вакцинацію, які розганяла через соцмережі.

У Харкові СБУ припинила діяльність ще однієї ботоферми, яка брала участь у створенні 50-тисячної «армії ботів». Облікові записи створювалися для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. «Армія ботів» розповсюджувала публікації та коментарі, спрямовані на зрив програми вакцинації та на виправдання збройної агресії РФ на сході України.

У Львові в середині листопада був заарештований СБУ дуже активний у соцмережах антивакцинатор, один із організаторів мітингів у Києві Остап Стахов. Його підозрюють у тому, що прикриваючись антивакцинаторськими гаслами, він готував державний переворот. За даними СБУ, очолювана Стаховим (він називає себе «народним мером Львова»), мережа фінансувалася з РФ.

У Центрі протидії дезінформації додають, що інформаційна операція РФ проводиться через Telegram-канали, адміністровані з РФ. У них просуваються фейки про вакцинацію та її наслідки.

Ще у серпні українці не довіряли ідеї вакцинації. За даними фонду Демініціативи, у серпні лише 23% українців називали щеплення ефективним способом захисту від коронавірусу. Майже стільки ж - 22% - вважали достатнім просто пити вітаміни (опитування проведено 14-24 серпня 2021).

Тільки після введення жорсткішого карантину з преференціями для щеплених вакцинація пішла швидше. Кількість готових щепитися за останній місяць зросла з 36 до 46% (опитування групи "Рейтинг", 10-13 листопада).

Росія частково досягає своєї мети, і не лише в Україні. З активним опором вакцинації зіткнулася низка країн східноєвропейського регіону. Найгірша ситуація у Вірменії, де показники вакцинації навіть нижчі, ніж в Україні. Серйозні проблеми й у Грузії, Болгарії та Румунії. Порівняно краща ситуація в Молдові, але й там рух «антиваксів» настільки сильний, що навіть надає підтримку «українським колегам».

Розгалужені російські системи дезінформації створювалися роками і є потужними мережами координованої неавтентичної поведінки. Одна мережа може налічувати тисячі сторінок у соціальних мережах, сотні Telegram-каналів та десятки сайтів. Ці мережі видають себе за реальних людей із позиціями, вигідними для інформаційних операцій.

Ще одним потужним каналом підтримки антивакцинаторської істерії є православна церква Московського патріархату. Пов'язані з УПЦ МП та «православними олігархами» Вадимом Новинським та Віктором Вишневецьким організації взяли участь у найбільшій акції антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Києво-Печерська Лавра фактично виступила як база для учасників акції.