Естонія надасть Україні додаткові протитанкові комплекси Javelin, Латвія та Литва, зі свого боку відправлять Києву військову допомогу у вигляді зенітних ракет Stinger.

“Давайте подивимося правді у вічі – війна в Україні триває, і важливо підтримувати Україну всіма можливими способами, щоб вона могла протистояти агресору”, - заявили в оборонному відомстві Естонії.

Мабуть, країни Балтії розуміють, що таке російська агресія, адже вони самі є колишніми радянськими республіками. Допомога партнерів є дуже актуальною на тлі загострення конфлікту між Україною та Росією.

Водночас, єдиною країною, яка відмовляється надавати військову допомогу Україні, залишається Німеччина. Не Ангела Меркель, ні новий канцлер Олаф Шольц, ні міністр закордонних справ Анналена Бербок не підтримують ініціативу НАТО з надання нашій країні військової допомоги. "Наступне військове загострення не принесе Україні більшої безпеки" - заявила Бербок.

Керівництво ФРН не може бути настільки безглуздим, щоб стверджувати про військове загострення під виглядом військової допомоги Україні. Всім відомо, що саме Росія є агресором та єдиною стороною, яка може створювати загострення. Водночас, на відміну від країн Балтії, США та інших членів ЄС, Німеччина чомусь вирішила, що постачання зброї оборонній стороні згубно позначиться на існуючій кризі.. Причиною тому може бути «Північний потік-2», запуск якого Німеччина прагне так само, як і Росія.