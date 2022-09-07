Дивний стимул іти на війну

Відсутність чітких цілей, обман з боку уряду, погане обмундирування та невиплата обіцяних компенсацій роблять свою справу. Кремль власноруч відбиває бажання росіян “захищати” свою батьківщину. Дедалі менше людей хочуть йти на війну.

Тому агресор йде на різні хитрощі на кшталт залучення “примусово-добровільно” ув'язнених, створення добробатів, заклик залізничників тощо.. Але часом, ті методи, якими хочуть змусити йти на війну росіян, викликають занепокоєння.

Так, у Тувінській області, рідному краї Шойгу, солдата, що звільнився, хотіли змусити знову підписати контракт з армією за нижню білизну. Справа в тому, що при звільненні солдат повинен здати все обмундирування (мається на увазі форма). Проте, вже колишній контрактник, здав усе, крім кількох десятків трусів, майок та теплих шкарпеток. При цьому весь військовий туалет було списано. Але в його частині вирішили, що відсутність спідньої білизни необхідно записати в борг армійця. Йому дали вибір – або повертаєш шкарпетки, труси та майки (у місцевих магазинах тувинець не зміг знайти такі самі), або підписуєш заново контракт і повертаєшся воювати власним коштом. Чоловік відмовився знову їхати в Україну, за що йому у військовому квитку зробили позначку – “схильний до зради”.

"Друга армія світу" стимулює своїх бійців воювати за труси. І сміх, і гріх, як то кажуть. Після повалення влади Путіна світ, у тому числі й Росія, як би вона не залишилася, згадуватиме про путінський театр абсурду то зі сльозами на очах, то з істеричним сміхом. Крім марення, таку поведінку діагностувати ніяк не можна.