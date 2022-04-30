Громадянські рашисти розплачуються за власний вибір президента, або навпаки, за байдужість та усунення себе від політики. Одну людину затримали на вулиці лише тому, що в неї були синьо-жовті кросівки. Його відвезли до ділянки та виписали штраф. На одному з регіональних футбольних стадіонів було наказано прибрати синій ряд сидінь, так друга половина пофарбована в жовтий колір. У Пскові, "поліцейські" окупантів змусили місцеву жительку перефарбувати паркан клумби біля будинку, оскільки він був синьо-жовтого кольору.

І таких прикладів ще багато. При цьому ці люди не висловлювали своє невдоволення рашистами, не підтримували Україну. Просто так співпало, що кольори на їхньому одязі чи предметах нагадували виконавчу “владу” кольору українського прапора. Така поведінка дуже "дивна", адже "бункерний" заявив, що "не воює проти України чи українського народу". Як же тоді пояснити боротьбу проти предметів, що мають синьо-жовту гаму, що нагадує протистояння Дон Кіхота з вітряками? У цьому випадку, або уряд рашистів обманює своїх громадян, або є суспільством божевільних істот.