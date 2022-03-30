Країна-агресор асоціюється із вбивцею

Санкції, введені Заходом за розв'язання безглуздої війни, спричинили всесвітній бойкот. Світові компанії почали виводити свої активи з країни-агресора, призупиняти або зовсім припиняти свою діяльність. Водночас рашистське керівництво зробило все, щоб виправдати слова світових ЗМІ про вбивць кремля.

Атаки на пологові будинки, лікарні, мирні будівлі та притулки, внаслідок чого гинуть не просто цивільні українці, але найбеззахисніші та безневинні люди – діти, породіллі, населення, що рятується від бомбардувань, яке залишилося без житла – стали асоціюватися з агресором, рашистськими компаніями та всіма, хто називає себе “росіянами”.

Будь-яка компанія з-за кордону, яка досі співпрацює з агресором, перетворюється на співучасника вбивства мирного населення. Ті гроші, які вони одержують із країни, яка розв'язала війну, ті податки, які вони там залишають, сприяють подальшому продовженню атак по мирних містах. Світова спільнота цього не пробачить і вже зараз можна бачити, як люди по всьому світу починають колективну відмову від продукції Nestle чи мережі магазинів Auchan.

Рано чи пізно ці та інші компанії підуть з ринку країни-агресора або зіткнуться з серйозними наслідками. Інші ж компанії чи звичайні люди не хочуть мати з ними нічого спільного. Яскравим прикладом є відповідь Джоан Роулінг, яка, за її словами, стала жертвою “культурного скасування”. У своєму нещодавньому виступі “бункерний”, можна сказати, став на бік письменниці. Він розкритикував "культурне скасування" як поняття і згадав при цьому Роулінг. Відповідь авторки стала моментальною: “Критикою західної культури скасування, гадаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю та труїть отрутою своїх політичних опонентів”, - висловилася Роулінг. Очевидно, що жінка не захотіла такого визволителя в ролі свого захисника.

Навіть ті, хто до війни сприймав агресора як сподвижника своїх ультраправих чи ультралівих інтересів у демократичному світі, не хочуть з ним мати жодної справи і не бажають асоціюватись із буквально світовим злом. Єдиними союзниками “бункерного” залишаються Еритрея, Сирія, КНДР та Білорусь, де заохочують методи кремля у репресіях власного населення та жорстокість до мирних жителів України. Тепер "бункерний" поставив в один ряд свою країну та всіх її жителів з країнами, до яких у всьому світі ставляться зі зневагою та ненавистю.