Країна підтримує незаможних українців

Міністерство соціальної політики України повідомило, що розробило програму з надання малозабезпеченим сім'ям країни безвідсоткового кредиту строком на три роки для створення власної справи. “Є така категорія населення, як сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу незаможним. Власне, сім'ю може становити як одна особа, так і подружжя, у якого можуть бути діти чи ні. Людина, яка у поточному режимі отримує допомогу як малозабезпечену, реєструється завтра як безробітна у службі зайнятості і з нею починають працювати”, - повідомив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко. Необхідно наголосити, що програма буде доступна виключно малозабезпеченим українцям, тим, хто отримує соцдопомогу або офіційно не працевлаштований.

Сума позики дорівнює 97,5 тис. грн. За даними міністерства, цих грошей цілком вистачить, щоб розпочати власну справу та надати нові робочі місця іншим українцям. Людям також надаватимуть безкоштовну бізнес-консультацію протягом трьох років, оскільки відкриття особистої справи для тих, хто раніше з цим процесом не стикався, є досить складною процедурою.

Наданий кредит можна буде частково повернути, сплачуючи податки. Крім того, у мінсоцполітиці заявили, що якщо бізнесмени, які отримали кредит, залучатимуть до своєї справи громадян із такої ж категорії малозабезпечених, і кількість працівників буде рівна двом і більше, то гроші можна буде не повертати.

Водночас у міністерстві зазначили, що гроші надаються у безготівковій формі, а витратити їх можна буде лише на необхідне обладнання.. У тому випадку, якщо громадяни почнуть використовувати обладнання не за призначенням або не займатимуться відповідною діяльністю, на вимогу центру зайнятості всю суму необхідно буде повернути.

Такий крок демонструє розвиток України. Очевидно, що для реалізації цього проекту наша країна має кошти, а отже, існує реальне зростання ВВП, незважаючи на військову кризу. У майбутньому таких програм ставатиме дедалі більше. До речі, пілотний проект «Рука допомоги» вже діяв у Харківській, Львівській та Полтавській областях у період з 2016 до 2019 року. За цей час статистика показала, що 92% українців, які скористалися кредитом, успішно реалізували власні проекти і надали країні нові робочі місця.