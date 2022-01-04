Історія та археологія України - початок мого Захоплення

«Навкруги нас-розсипане золото, що дорожче від звичайного золота.

Віками творив його наш народ, в ньому –наша сила…»

М.Ф. Біляшівський, етнограф, археолог, 1921рік

Я завжди цікавився історією. Ця цікавість з часом та допомогою мого першого вчителя історії – Івана Григоровича Бурімського, трансформувалась в подальшому у справжнє захоплення художньою та науковою літературою історичного та археологічного напрямку. Перший практичний урок археології я здобув у 8 років, коли мамою було поставлене завдання набрати у вазон землі для посадки кімнатної квітки з найближчої клумби біля будинку. Мною було знайдено 3 копійки 1898 року часу правління Миколи ІІ! За рівнем адреналіну та щастя, отриманими мною в той момент, я це порівнюю зі знахідкою Борисом Миколайовичем Мозолевським Золотої пекторалі в Товстій могилі! Ближче до закінчення школи я навіть роздумував над отриманням історичної або археологічної вищої освіти, але доля вирішила інакше…

Мені, як і більшості моїх ровесників, випала нагода народитись в Радянському Союзі, бути піонером та комсомольцем, пізніше стати громадянином незалежної України, приймати участь у розбудові економіки та державних інституцій незалежної держави. Маючи певні знання з історії та археології, які були поза межами шкільних та вузівських програм, я з цікавістю вивчав та робив деякі висновки для себе щодо переінтерпретації історичної інформації, яка формує світогляд та національну свідомість та ідентифікацію громадян України. З’явився величезний масив інформації, часто сумнівної та неперевіреної, якою елементарно маніпулюють «специально обученные люди», формуючи таким чином громадську думку з приводу якихось історичних подій та відомих і маловідомих історичних постатей, згідно «поставленных задач» в короткостроковій та більш дальній перспективі. До вищезгаданого додам, що я ніколи не задумувався, як це досить просто! І вже з цікавістю та прискіпливістю інженера (моя перша вища освіта) мені захотілось з’ясувати, на яких фактах будується те чи інше твердження. Йдучи цілком логічним шляхом пошуку підтверджень того чи іншого факту стало зрозуміло, що письмових свідчень історичних документів є недостатньо, та й самі вищезгадані джерела інформації є часто досить сумнівними. Тому археологія для мене стала найкращим прямим вивченням подій, відображених в історії. Так поступово визначилось у моєму житті досить цікаве захоплення (дуже вкладається в загальновідомий ланцюжок «з лану до столу») – безпосередній пошук артефактів для підтвердження чи заперечення історичних подій як загальнонаціонального, так і зовсім локального масштабу, з подальшим аналізом отриманої та вже наявної інформації. Звичайно ж, все вищезгадане стосується вивчення історії України з найдавніших часів, від початку заселення сучасних територій країни.

В подальших постах я буду розповідати про свої невеличкі експедиції, зібрані матеріали, робити невеликі екскурси в історію та інформувати про зроблені мною висновки щодо тих чи інших подій (реальних та придуманих), аналізувати їх вплив на історичні процеси, що відбувалися на території сучасної України.