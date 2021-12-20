Стоп просвіта!

12:36 19 березень Київ, Україна

Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні законопроект, що забороняє займатися просвітницькою діяльністю без дозволу влади. Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту РФ.

Документом вводиться визначення «просвітницької діяльності». Мова йде не про шкільну або університетські програми, а відноситься до діяльності, «що здійснюється поза рамками освітніх програм».

На думку авторів законопроекту, існуючий закон «створює передумови для безконтрольного реалізації антиросійськими силами в шкільному та студентському середовищі під виглядом просвітницької діяльності широкого кола пропагандистських заходів». Такі заходи, на їхню думку, можуть підтримуватися через кордону і бути спрямовані на «дискредитацію російської політики, перегляд історії і підрив конституційного ладу».

Вжитими поправками забороняється використовувати просвітницьку діяльність для розпалювання ворожнечі, в тому числі через поширення недостовірних відомостей про «історичні, національні, релігійні та культурні традиції народів», а також спонукати до дій, які суперечать Конституції.

Мотивацією чиновникам послужила боротьба з "дискредитацією державної політики, що проводиться в Російській Федерації" і неприпустимість "переписування історії".

Проти законопроекту виступає президія Російської академії наук, представники якої стверджують, що цей законопроект загальмує популяризацію науки. Петицію в Change.org проти поправок підписали понад 230 000 чоловік. Багато просвітницьких проектів, заснованих в першу чергу на ентузіазмі їх учасників, можуть опинитися під загрозою зникнення через появу численних бюрократичних вимог, необхідності ліцензування, узгодження змісту кожної лекції тощо. - вважають вчені. Під контроль потрапляє діяльність, здійснювана поза рамками освітніх програм, спрямована на поширення знань, умінь, навичок, ціннісних установок для професійного, творчого чи інтелектуального розвитку.

Керівники 17 незалежних російських просвітницьких організацій розповсюдили заяву з критикою державного регулювання просвітницької діяльності.

«Просвещение і популяризація науки - одна з обов'язкових умов повноцінного суспільного розвитку. Регулювання просвітницької діяльності, про який йде мова, по суті є формою попередньої цензури, що нагадує про похмурі сторінки російської історії, і прямо обмежує свободу слова і дискусії в нашому суспільстві », - йдеться в заяві. Просвітителі вимагають від російських законодавців відмовитися від нового законопроекту. Крім того, вони закликають всіх не залишатися байдужими і протестувати проти «наступу на фундаментальні права і свободи, що відбувається на наших очах».

Навіть така структура влади, як Рахункова палата вважає, що законопроект про просвітницьку діяльність, прийнятий напередодні Держдумою в третьому фінальному читанні завадить роботі НКО, дискусійних майданчиків, клубів за інтересами, культурних центрів, громад, створених за інтересами та інших організацій. При цьому сам закон дублює норми про «виховання», а все, заради боротьби з чим він приймається, вже є в кримінальному кодексі.

«У 2020 році Рахунковою палатою, що не підтриманий законопроект про просвітницьку діяльність. У висновку на законопроект Рахунковою палатою відзначено, що пропоноване законопроектом поняття просвітницької діяльності, по суті, дублює раніше введено поняття виховання », - йдеться в звіті відомства за минулий рік. Однак в базі

Держдуми інформацію про це звіт не відобразили, в описі до законопроекту його немає.

Влада Кремля останнім часом перевершує саму себе в спробах взяти під контроль всі форми суспільного життя країни. Путін розуміє, що такий бажаний «власний шлях розвитку» привів Росію до економічної, політичної і громадської прірви. Єдиний шлях для збереження існуючої влади Кремль бачить в повній інкапсуляції країни.

Все тільки своє! Але що робити, якщо з «свого» залишилися тільки ноги і горілка? Якщо навіть «ракети і балет» вже давно втратили свою ексклюзивність, а переважна більшість росіян розуміє, що їх країна давно «пасе задніх» на світовій арені практично по будь-якими показниками прогресу. Влада РФ відсікає будь-які «зовнішні подразники» для власного суспільства, тим самим гальмуючи його розвиток. Взявши під тотальний контроль просвітницьку діяльність, Кремль намагається більш ефективно «оболванювати» власний народ, практично нав'язавши йому «постсоціалістичне кріпацтво».

Кремлю дуже не вигідно мати розвинуте (читай: демократичне) суспільство. Тому демократичне суспільство повністю змінить діючу путінську владу на більш людяну і прогресивну.