Відома вартість знищеної російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму

На аеродромі базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк чорноморського флоту. Ймовірно, саме звідси завдають ударів по півдню України.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: "За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів".

Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

Після вибуху на світлинах видно значну кількість знищеної та пошкодженої техніки, зруйновані й складські будівлі. У той день росія повідомляла, що літаки - неушкоджені.

Forbes оцінює приблизну вартість літаків армії рф:

Су-30СМ – $50 млн

Су-24МР – $6 млн

Іл-76 – $86 млн.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що росія втратила на аеродромі Саки 9 військових літаків. Аналогічну кількість наводять українські розслідувачі "Схем".

"Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн", - йдеться в повідомленні.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР.

"У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували росії приблизно $300 млн. Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено", - додають в Forbes.

Крім того, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.

У командуванні Повітряних сил припускають, що на аеродромі в Саках окупанти, зокрема, зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76. У Криму є ще близько п’яти подібних аеродромів.

З Богом! Віримо в ЗСУ!