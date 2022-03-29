Стівен Пайфер. Якою буде політика Штатів щодо України після виборів

У разі перемоги Джо Байдена політика Штатів буде рухатися в напрямку підтримки України, а от у випадку перемоги Дональда Трампа політика буде мати неоднозначний характер.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні в 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету Стівен Пайфер під час Київського форуму безпеки, присвяченого виборам президента США.
"Якщо Дональд Трамп буде переобраний - його вже не турбуватимуть наступні вибори. Тому Республіканська партія, можливо, в цьому плані буде відчувати себе більш вільною. І тут інстинкти Трампа можуть проявитися, і можливо, він зможе по-іншому подивитися на Україну, на відміну від того, коли він намагався отримати від президента України певну підтримку на виборах", - сказав Пайфер.
Він також зазначив, що існує ймовірність того, що Дональд Трамп захоче вивести США з НАТО.
"У цьому плані Україна може мати певні труднощі", - додав експосол.
"У разі перемоги Джо Байдена американська політика зможе рухатися в напрямку підтримки України. Байден розуміє Україну, він дуже підтримує Україну", - сказав він.
Крім того, на думку Пайфера, в Сполучених Штатах може скластися ситуація, коли на виборах переможе кандидат від Демократичної партії Джо Байден, зате сенат контролюватимуть республіканці.
"Джо Байден дуже багато часу провів в сенаті, він є сенатором старої гвардії в тому сенсі, що розуміє, як там що робиться, і має особистих друзів серед сенаторів-республіканців. Тому він зможе знаходити можливості працювати, так би мовити, в двопартійній основі і згладжувати розбіжності", - резюмував Стівен Пайфер.
"Якщо Дональд Трамп буде переобраний - його вже не турбуватимуть наступні вибори. Тому Республіканська партія, можливо, в цьому плані буде відчувати себе більш вільною. І тут інстинкти Трампа можуть проявитися, і можливо, він зможе по-іншому подивитися на Україну, на відміну від того, коли він намагався отримати від президента України певну підтримку на виборах", - сказав Пайфер.
Він також зазначив, що існує ймовірність того, що Дональд Трамп захоче вивести США з НАТО.
"У цьому плані Україна може мати певні труднощі", - додав експосол.
"У разі перемоги Джо Байдена американська політика зможе рухатися в напрямку підтримки України. Байден розуміє Україну, він дуже підтримує Україну", - сказав він.
Крім того, на думку Пайфера, в Сполучених Штатах може скластися ситуація, коли на виборах переможе кандидат від Демократичної партії Джо Байден, зате сенат контролюватимуть республіканці.
"Джо Байден дуже багато часу провів в сенаті, він є сенатором старої гвардії в тому сенсі, що розуміє, як там що робиться, і має особистих друзів серед сенаторів-республіканців. Тому він зможе знаходити можливості працювати, так би мовити, в двопартійній основі і згладжувати розбіжності", - резюмував Стівен Пайфер.
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