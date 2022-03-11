Ступінь світової підтримки України

Як відомо, соціальні мережі блокують контент, який містить сцени насильства, а також заклики до насильства, вбивства, загрози життю людей. Тим не менш, Facebook тимчасово скасувала заборону на заклики до насильства щодо російських солдатів, які вторглися до України. Більше того, платформа також не блокуватиме заклики до вбивства самого Путіна.

Очевидно, весь світ не просто байкотує країну агресора, а хоче допомогти знищити.. При цьому західна спільнота акцентує увагу саме на Путіні, його оточенні та всіх, хто його підтримує. Як сказав Байден: “санкції, введені проти агресора, не покликані погіршити життя пересічних росіян. Вони мають залучити народ до проблеми їхньої держави та вимагати зміни влади в країні”.

Позиція компанії Facebook абсолютно зрозуміла. Після того, що рашисти завдали авіаудару пологового будинку та дитячої лікарні Маріуполя, не лише українці зненавиділи все, що пов'язано з агресором, а й розсудливі люди у всьому світі.