Степанов: тариф на надання медичної допомоги під час пологів збільшать до 195 тисяч

11:56 30 вересень Київ, Україна





Тариф буде коливатися від 35 972 гривень до 194 489 гривень. Ці гроші виплачуватиме лікарням держава.



Нагадаємо, існує пакет безкоштовних послуг при пологах. У 2019 сума за пологи становила 8500 грн. У 2020 її збільшили до 24 тис. грн.



"У нас одним із пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах 100% наших громадян, які народжують.



По-перше, ми збільшуємо ставку фінансування при пологах. По-друге, з наступного року у нас будуть введені додаткові коефіцієнти: є звичайні пологи, а є пологи з ускладненнями. Тоді треба більш кваліфікована, більш спеціалізована медична допомога", - розповів Степанов.



Крім того, за його словами, важливе надання медичної допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках.



"Це коли дитина народжується з малою вагою і потрібно її рятувати, потрібно, щоб їй було надано в повному обсязі цю медичну допомогу. Більш того, там досить дорогі ліки, які потребує ця дитина. І ми це теж прорахували", - сказав міністр.



Степанов додав, що МОЗ розраховує на 270 000 пологів на рік.



Також Національна служба здоров'я пропонує виділити в окремий пакет послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах. Сьогодні, під час брифінгу Максим Степанов повідомив, що з 2021 року Міністерство охорони здоров'я планує збільшити тариф на надання медичної допомоги під час пологів і ввести коефіцієнти, які дозволять регулювати суму в залежності від складності випадку.Тариф буде коливатися від 35 972 гривень до 194 489 гривень. Ці гроші виплачуватиме лікарням держава.Нагадаємо, існує пакет безкоштовних послуг при пологах. У 2019 сума за пологи становила 8500 грн. У 2020 її збільшили до 24 тис. грн."У нас одним із пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах 100% наших громадян, які народжують.По-перше, ми збільшуємо ставку фінансування при пологах. По-друге, з наступного року у нас будуть введені додаткові коефіцієнти: є звичайні пологи, а є пологи з ускладненнями. Тоді треба більш кваліфікована, більш спеціалізована медична допомога", - розповів Степанов.Крім того, за його словами, важливе надання медичної допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках."Це коли дитина народжується з малою вагою і потрібно її рятувати, потрібно, щоб їй було надано в повному обсязі цю медичну допомогу. Більш того, там досить дорогі ліки, які потребує ця дитина. І ми це теж прорахували", - сказав міністр.Степанов додав, що МОЗ розраховує на 270 000 пологів на рік.Також Національна служба здоров'я пропонує виділити в окремий пакет послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Згідно з цим пакетом пацієнтка зможе безкоштовно отримати:



-динамічне спостереження вагітності, включаючи контроль за станом здоров'я вагітної, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів,

організацію та проведення диспансерного спостереження (постановка на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику),

-лабораторні та інструментальні дослідження згідно з галузевими стандартами і проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладненням вагітності та післяпологового періоду, а також психопрофілактична підготовка вагітної до пологів.