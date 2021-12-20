Стефанчук про виконання «Слугою народу» передвиборних обіцянок

Позитивну оцінку діям президентської команди дав Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради. На його думку, передвиборні обіцянки виконуються і за рік перебування при владі, виконана п'ята частина всіх даних Зеленським обіцянок.
За його словами, до числа виконаних Зеленським та його командою обіцянок відносяться питання про зняття депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності за "кнопкодавство".
Стефанчук вважає, що далі буде складніше.
Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що зниження рейтингів партії "Слуга народу" в регіонах пов'язане з проведенням реформ.
Раніше, в червні, КМІС оприлюднив результати соцопитування, які показали просідання рейтингу "Слуги народу", і його підвищення у таких політсил, як "ОТЗЖ" і "євросолідарності".
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