Старе, але зовсім не добре вугілля знову відвойовує позиції

Десь у далекій Швеції плаче дівчинка Грета Тунберг, а все тому, що влада Німеччини прийняла рішення розконсервувати вугільні електростанції, які були віддані анафемі в країнах Заходу, що стрімко зеленіють.

Ще в січні 2022 року міністр економіки та клімату Німеччини Роберт Хабек повний оптимізму повідомив про плани втричі збільшити швидкість скорочення викидів в атмосферу та досягти вуглецевої нейтральності до 2045 року. Уявні успіхи, що демонструються Німеччиною – скорочення викидів СО2 на 40%, були пов'язані з пандемійною зупинкою виробництва та поступовим її перезапуском зійшли нанівець. До кінця цього року планувалося закрити всі атомні електростанції, а до 2030 року повністю відмовитися від вугілля, замінивши його на природний газ.. Про сонячні батареї і все це провальне сонячно-вітряне марення докладно написано у статті « Вітер, сонце і вода. Зелена правда».

І ось знову в хід пішов куточок, а його не тільки палити, його навіть возити дуже шкідливо, перевезення вугілля приносить найбільшу шкоду екологічності в порівнянні з транспортуванням нафти і газу. Вся справа в тому, що дрібний вугільний пил насичує повітря навколо вугільних терміналів і вздовж шляхів його транспортування, землю покриває отруєний чорний сніг, легким людям, що живуть у цих районах, завдається серйозної шкоди.

Німеччина за викидами СО2 далі шостого місця не йшла, йдучи стопами Китаю, США та Індії. Міжнародна спільнота визнала нагальну необхідність скорочувати обсяги згубних викидів, поставивши проблему забруднення повітря в один ряд із найактуальнішими за останнє десятиліття.

Важливим кроком на шляху до низьковуглецевого світу стала Паризька угода, яку підписали майже всі глави найбільших економік світу, включаючи Німеччину у складі ЄС.

Угода передбачає прийняття зобов'язань щодо скорочення викидів СО2, закликає країни зміцнювати свої зобов'язання з часом, а також створює основу для прозорого моніторингу та звітності про досягнення країнами цілей у сфері клімату.

Про що говоритиме Німеччина в черговому звіті? Чи екологію знову хочуть використати як хитру лазівку для відновлення роботи Північного потоку-2? Тут найцікавіше в тому, що відмова від вугілля та перехід на газ виправдана лише в тому випадку, якщо супутні видобутку та транспортування викиди не перевищують 4,1%.

Найекологічнішими в цьому плані є Нідерланди та Норвегія, але на них надії немає, оскільки їх обсяги видобутку неухильно скорочуються.

США залежно від родовища, способів його розробки та транспортування, витік становить від 0,97 до 7,9%, що є абсолютно неприпустимим, а заявлена герметичність морського трубопроводу розв'язує руки екологам.. Цілком можливо, що вже перші морози змусять уряд Німеччини переглянути рішення щодо газу з Росії під благородним приводом для порятунку людства від глобального потепління.

У будь-якому разі інтереси аж ніяк не народу, а правлячої еліти Німеччини будуть поставлені вище обіцянок підтримки України, залишилося лише дочекатися під яким саме приводом Берлін вкотре спробує отримати з того, що відбувається, свою користь.