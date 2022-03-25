Старий чекіст неодмінно помре

Варто прояснити, що під виразом "старий чекіст" мається на увазі поняття радянського апарату, що перекочував зі спецслужб СРСР і компартії. Поняття відноситься не тільки до окремо взятій людині, але і до всього її оточення, і оточення оточення.

Почавши війну з Україною, хворий, маразматичний мозок старого чекіста істинно вірив у таку ж будову влади, як і у себе в країні. Начебто країною правлять олігархи, з якими легко буде домовитися після введення військ. “Бункерний” наївно вважав, що йому не важко переміняти прапори в Україні та дати можливість олігархам красти ще більше після зміни влади. Ймовірно, така думка склалася через постійний зв'язок із Медведчуком, який лобіював інтереси свого кума в Україні та який справді був олігархом. А боротьба, яку розпочав президент Володимир Зеленський проти глави ОПЗЖ, представлялася “бункерному”, як боротьба інших олігархів проти його лідера.

Реальність, з якою довелося зіткнутися головному рашисту, після початку війни, досі, мабуть, не вкладається в його змов, підкупів і радянської ментальності мозку, що прогнив від теорій.. Він вторгся у вільну державу, в якій люди обирають собі правителів, де народ без проблем висловлює невдоволення чинною владою або підтримує її, але тільки ґрунтуючись на власному аналізі законів, що приймаються. Україна всі 30 років своєї незалежності вибудовувала інститут демократії, на відміну від рашистів, де досі правлять люди, які розпочали свою кар'єру ще в СРСР, у країні, де головним методом правління була пропаганда, ложа, залякування та репресії.

Необхідно підкреслити, що не йдеться про ідеальну систему влади, еталонні правові інститути, політиків з кришталево чистою репутацією в Україні. Йдеться про людей, які шляхом спроб і помилок вибирають для своєї країни найкращий шлях. Свобода це не про дорогі машинні, яхти, вілл, делікатес. Свобода, це право вибирати те, що кожен для себе вважає правильним, говорити про те, що турбує чи не подобається, це про перемогу в суді над чиновником, якщо він не має рації.

Бункерному неможливо зрозуміти, чому в деяких захоплених населених пунктах, поставлені рашистами колаборанти, не здатні втихомирити українців, які виходять на протести проти окупантів. Саме вільний демократичний світ став проти тоталітаризму з минулого. Саме тому Україна переможе у цій війні – війні вільних людей проти “бабла”, батога та рабства.