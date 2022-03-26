США ввели нові санкції проти рашистів

Нові обмеження від Америки стосуються 328 депутатів Держдуми Росії та самої Держдуми як установи.

Також до списку, крім інших, потрапили глава «Сбера» Герман Греф, дружина мільярдера Геннадія Тимченка, керівники низки оборонних підприємств Росії, кілька десятків компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Загалом у новому списку понад 400 фізичних та юридичних осіб, повідомив президент США Джо Байден.

Американські санкції забороняють в'їзд на територію Сполучених штатів, заморожування активів, заборону транзакцій за участю золотовалютних резервів РФ та заборону на ведення справ з підсанкціонними фізичними та юридичними особами.

Все це необхідно для того, щоб блокувати можливість рашистів обходити введені обмеження, використовуючи підставні особи.

Очевидно, що це проміжний пакет санкцій і зараз розробляються нові обмеження. Окрім країн Заходу, у блокуванні економіки агресора беруть участь східні країни, а також частина африканських держав.

Ізоляція рашистів триває і не закінчиться, доки окупанти не виведуть війська з усієї території України, а в Кремлі не зміниться режим.