США продовжують постачання озброєння в Україну

Країни Заходу та США мають певні труднощі з постачанням зброї в Україну. Зеленський запросив у США та членів НАТО щоденні поставки 500 Джавелінів та 500 Стінгеров. Щоб задовольнити попит, що зростає, і поповнити запаси Джавелінов і Стінгеров, Пентагон планує збільшити виробництво цієї військової продукції.

Як повідомляє CNN , з посиланням на Пентагон, на цей час країни учасниці НАТО вже передали Україні близько 17 тисяч Джавелінів та близько 2 тисяч Стінгерів.

В даний час є контракт Raytheon на суму 320 мільйонів доларів на виробництво продукції за кордоном, але виробництво поки що не функціонує до отримання оплати.

За паперами Міністерства оборони США, протитанкові комплекси Джавелін у 2022 році мають проводитися в обсязі 6000 штук на рік і план виконується. Виробництвом займається підприємство Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture в Орландо та Тусоні штат Арізона. Виробник заявляє, що компанія має можливість збільшити виробництво. Представники Пентагону зазначили, що виготовлення серійної партії ракет Стінгер йде від 18 до 24 місяців, залежно від обсягу партії.

Виробнича лінія Стінгеров останнім часом не функціонувала, але була перезапущена на продаж за кордоном. Генеральним підрядником цієї військової продукції є також підприємство Raytheon. Пентагон запевняє, що з ним ведуться переговори щодо розгляду варіантів збільшення виробничих потужностей та можливостей скорочення термінів виробництва.

30 березня прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, запевнив, що міністерство оборони США передало першу партію озброєння із шести додатково запланованих, для посилення боєздатності ЗСУ. За його даними, постачання зброї зі США виробляється в щоденному режимі 24 години на добу.

Про виснаження запасів протитанкового озброєння повідомляв і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, ймовірно, їм теж доведеться збільшити виробництво військової продукції заради допомоги Україні.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомляє, що за місяць військових дій з 17 тисяч Джавелінів і близько 2 тисяч Стінгеров, цілі досягли лише близько 3000 ракет, включаючи 600 танків та 260 літальних апаратів.. Тому поки що США та країни Альянсу думають як збільшити виробництво, українським військовим треба думати як покращити його ефективність.