США не приймають умов Росії

09:21 13 січень Київ, Україна

За підсумками зустрічі 10 січня стало зрозуміло, що Америка не має наміру приймати вимоги Росії про нерозширення НАТО. Спочатку експерти, зокрема, й російські, схилялися до того, що США ніколи не підуть на умови Путіна. Ймовірно, вони пішли на проведення зустрічей із Росією лише для того, щоб знизити градус напруженості на українському кордоні. Про це також свідчать слова Венді Шерман, заступниці держсекретаря, яка представляла США на зустрічі 10 січня у Женеві: “Я цілком очікую, що під час засідань Ради НАТО — Росія, а також в ОБСЄ цього тижня Росія почує послідовний меседж від Сполучених Штатів, наших союзників та партнерів, що саме вона має знизити напруженість. Щоб у нас був реальний шанс знайти дипломатичні рішення”.

Америка продовжує шукати “дипломатичний” підхід, тоді як Росія стягує війська до України. Не виключено, що однією з цілей Путіна, створити тиждень переговорів між Росією та Заходом, було відвернути увагу від переміщення військ РФ та їхньої підготовки.

У будь-якому разі офіційна заява США про неприйняття ультиматуму Путіна говорить про тверде рішення позиції лідера. Проте зустрічний ультиматум для Кремля міг би сприяти просуванню процесу зниження градуса на українському кордоні, за умови, що терміни були б виставлені мінімальні.