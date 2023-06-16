США можуть внести росію до списку країн-спонсорів тероризму

19:37 27 травня Київ, Україна

США розглядають можливість внесення росії до списку країн-спонсорів тероризму, про що заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Це було відповіддю на питання республіканця Ліндсі Грема під час дебатів у Конгресі, чи внесуть Сполучені Штати рф до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це стало б попередженням для Китаю.

Справді, не лише визнання путінського режиму терористичним, а й внесення росії до списку країн-спонсорів тероризму стало б значною, далекосяжною подією, яка зумовила б подальші взаємини з агресором. Путін зміг би нарешті стати в один ряд зі своїми союзниками-колегами: Діасом-Каналем із Куби, Раїсі з Ірану, Чен Ином із КНДР та Асадом із Сирії.

Звичайно, ці країни співпрацюють з іншими державами, проте не з провідними світовими країнами, спілками, об'єднаннями. На всіх накладено санкції, а будь-яка згадка того чи іншого західного і навіть південного політика поруч із цими державами вважається довічним тавром, після отримання якого подальша кар'єра приречена на провал.

Крім того, це вкрай ймовірний розрив дипломатичних відносин зі США, що ще більше ізолює росію. Куди не подивися – одні плюси. Якщо раніше Захід побоювався, що путін після розриву дипвідносин почне розповсюджувати ядерну зброю, ескалацію в Україні, в інших гарячих точках почне тісно співпрацювати з переліченими вище лідерами терористичних держав, то тепер давно стало зрозуміло – він і так усе це робить. Зокрема журналісти-розслідувачі, а також моніторингова група МАГАТЕ виявили, що кремль співпрацює з Іраном у його ядерній програмі.

Поки у рф діє путінський режим – ціла країна залишається токсичною і становить загрозу всьому світу. Тому повна ізоляція цього утворення допомогла б уникнути багатьох негативних наслідків.