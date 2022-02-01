«Супутнік» у піке

Продовжується «переможна хода» російської вакцини Супутник-V країнами Європи. Російський фонд прямих інвестицій сповіщає: ми врятували цілу країну від коронавірусу! Ні, не власну країну, навіть не ту, про яку можна сказати «велика країна». А, так, країнку… Супутник «врятував» республіку Сан-Марино, країну, з усіх боків оточену територією Італії, приблизно на північному сході Апеннінського півострова. Країну, яка за площею менше підмосковної Балашихи і по населенню менше московського району Чертаново. Та й як «врятував». На сайті інституту соціального забезпечення Сан-Марино йдеться про зворотне: з 4 по 9 травня було отримано 12 позитивних результатів.
Практично всі російські ЗМІ зараз навперебій повідомляють про те, що якийсь депутат Бундестагу Дітер Дем, не тільки приїхав на парад Перемоги в Москву, щоб захопитися "величчю" російської армії, але ще й прищепився вакциною Супутник-V! Колишній донощик Штазі, а нині – німецький політик Дітер Дем з захопленням розповідав про своє задоволення від Москви та Супутника, та про козні політиків Германії, які стоять на заваді переможній ході Супутника по цій країні. Політик вважає, що федеральний уряд Німеччини повинен був встановити співпрацю з Росією по реєстрації вакцини в країні, щоб зберегти людські життя. «Моя довіра до федерального уряду невелика. Моя довіра до Супутник V більше», - додав він…
Та протилежну думку про долю Супутника в Германії висловила поважна німецька газета Bild. В доволі спокійній та обережній статті говориться, що з поставками Супутника V в Німеччину в червні є проблеми через високі вимоги європейського регулятора для реєстрації вакцини, труднощами із закупівлею сировини у російської сторони і важкою ситуацією з ковідом в Індії, яка чекає на Супутник V.
Але бажання РФПІ, очолюваного Кирилом Дмитрієвим, звалювати власні провали зі Супутником V на теорії змови іноземних фармацевтичних компаній і недоброзичливість західної преси має просто хворобливий характер. РФПІ блискавично відреагував на «ворожу писанину» і виступив зі звинуваченнями проти статті в німецькій газеті Bild, з промовистою назвою «Операція по Супутнику по суті мертва». Тут і «дезінформаційна кампанія», «некоректні факти», «інформація від анонімних джерел» і «наявна інформація» про «спроби великих міжнародних фармацевтичних компаній і політичних кіл ряду країн чинити тиск на EMA з метою недопуску російської вакцини на європейські ринки». Все як завжди. Знову невістка завинила…
Але вже сьогодні представник Міністерства охорони здоров'я Німеччини виступив з ясною і прозорою заявою про реєстрацію Супутник V тим самим EMA. Його заява підтверджує принаймні частину того, що написала Bild: «Положення як і раніше без змін. До сих пір представлені не всі пакети документів, тому я не можу зробити заяви про можливу дату допуску».
А Bild пише, що мова йде про ненадання РФПІ відомостей про ефективність та побічні ефекти цієї вакцини, які відповідають європейським стандартам. Тобто головні дані про власну вакцину або «засекречені» або їх просто немає! Інших пояснень існувати не може. Ну ще «загубили» або «у нас їх вкрали». Абсурд… Про що думав Кирило Дмитрієв, коли вирішив рухати Супутник V на європейський ринок, не вивчивши попередньо, які там вимоги? Вирішили «на дурника» проскочити? Якщо так, то це несерйозно. І ніяка міфічна «змова» проти Супутник V тут ні до чого.
Скільки б спікер Держдуми В'ячеслав Володін не розповідав про велику кількість іноземних депутатів, які приїжджають в Росію, щоб зробити щеплення вакциною Супутник V, «переможна вакцинація» так і закінчиться Дітером Демом.
Спочатку Словаччина зі скандалом «розвернула» вакцину назад, потім Чехії не сподобався комплект супровідної інформації про Супутнику, а після і президент Сербії, що знаходиться однією ногою в союзі з РФ, вибрав китайську вакцину. Дмитрієв цілком і повністю провалив завдання по успішному вакцинному позиціонуванню як зовнішньому, так і внутрішньому. Провальна ситуація і по підняттю довіри до «президентської» вакцини всередині країни походження. Поки всі «перемоги» обмежилися Сан-Марино. Але й там місцеві фахівці вважають інакше.
Практично всі російські ЗМІ зараз навперебій повідомляють про те, що якийсь депутат Бундестагу Дітер Дем, не тільки приїхав на парад Перемоги в Москву, щоб захопитися "величчю" російської армії, але ще й прищепився вакциною Супутник-V! Колишній донощик Штазі, а нині – німецький політик Дітер Дем з захопленням розповідав про своє задоволення від Москви та Супутника, та про козні політиків Германії, які стоять на заваді переможній ході Супутника по цій країні. Політик вважає, що федеральний уряд Німеччини повинен був встановити співпрацю з Росією по реєстрації вакцини в країні, щоб зберегти людські життя. «Моя довіра до федерального уряду невелика. Моя довіра до Супутник V більше», - додав він…
Та протилежну думку про долю Супутника в Германії висловила поважна німецька газета Bild. В доволі спокійній та обережній статті говориться, що з поставками Супутника V в Німеччину в червні є проблеми через високі вимоги європейського регулятора для реєстрації вакцини, труднощами із закупівлею сировини у російської сторони і важкою ситуацією з ковідом в Індії, яка чекає на Супутник V.
Але бажання РФПІ, очолюваного Кирилом Дмитрієвим, звалювати власні провали зі Супутником V на теорії змови іноземних фармацевтичних компаній і недоброзичливість західної преси має просто хворобливий характер. РФПІ блискавично відреагував на «ворожу писанину» і виступив зі звинуваченнями проти статті в німецькій газеті Bild, з промовистою назвою «Операція по Супутнику по суті мертва». Тут і «дезінформаційна кампанія», «некоректні факти», «інформація від анонімних джерел» і «наявна інформація» про «спроби великих міжнародних фармацевтичних компаній і політичних кіл ряду країн чинити тиск на EMA з метою недопуску російської вакцини на європейські ринки». Все як завжди. Знову невістка завинила…
Але вже сьогодні представник Міністерства охорони здоров'я Німеччини виступив з ясною і прозорою заявою про реєстрацію Супутник V тим самим EMA. Його заява підтверджує принаймні частину того, що написала Bild: «Положення як і раніше без змін. До сих пір представлені не всі пакети документів, тому я не можу зробити заяви про можливу дату допуску».
А Bild пише, що мова йде про ненадання РФПІ відомостей про ефективність та побічні ефекти цієї вакцини, які відповідають європейським стандартам. Тобто головні дані про власну вакцину або «засекречені» або їх просто немає! Інших пояснень існувати не може. Ну ще «загубили» або «у нас їх вкрали». Абсурд… Про що думав Кирило Дмитрієв, коли вирішив рухати Супутник V на європейський ринок, не вивчивши попередньо, які там вимоги? Вирішили «на дурника» проскочити? Якщо так, то це несерйозно. І ніяка міфічна «змова» проти Супутник V тут ні до чого.
Скільки б спікер Держдуми В'ячеслав Володін не розповідав про велику кількість іноземних депутатів, які приїжджають в Росію, щоб зробити щеплення вакциною Супутник V, «переможна вакцинація» так і закінчиться Дітером Демом.
Спочатку Словаччина зі скандалом «розвернула» вакцину назад, потім Чехії не сподобався комплект супровідної інформації про Супутнику, а після і президент Сербії, що знаходиться однією ногою в союзі з РФ, вибрав китайську вакцину. Дмитрієв цілком і повністю провалив завдання по успішному вакцинному позиціонуванню як зовнішньому, так і внутрішньому. Провальна ситуація і по підняттю довіри до «президентської» вакцини всередині країни походження. Поки всі «перемоги» обмежилися Сан-Марино. Але й там місцеві фахівці вважають інакше.
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