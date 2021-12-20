Супутник не злітав

12:44 19 березень Київ, Україна

Глава Європейського агентства лікарських засобів Кріста Віртумер-Хохе в ефірі австрійського телеканалу ORF сказала, що екстрена реєстрація вакцини «Супутник V» неможлива, тому що інформація про них поки недостатньо. Вона порівняла екстрену реєстрацію з «російською рулеткою» ...

Тут же злетілися «розробники російської вакцини». Стали вимагати вибачень, звинувачувати в можливому політичне втручання, кивати на те, що про інших вакцини так не говорили. Але ... дійсно «ворожа Кремлю» Європа намагається перешкодити переможної ході російської вакцини? Може Кремлю просто дуже потрібно замаскувати свою неспроможність в тумані "світової ворожнечі до Росії»?

Провідні світові економіки намагаються вирішити проблему пандемії своїми силами: в США, більшості країн Європейського союзу (крім Угорщини та Словаччини), Канаді, Японії, Австралії застосування «Супутника V» поки заборонено. Таке обмеження не пов'язане з політичними або науковими претензіями до Росії - а викликано тим, що російська регуляторна система у фармацевтичній галузі формально НЕ гармонізована з провідними світовими ринками.

Російський фармацевтичний ринок можна назвати занадто ліберальним: отримати реєстрацію і почати продаж препаратів тут має право фактично будь-який, в тому числі іноземний правовласник, який підтвердив ефективність ліків. Але такої практики дотримуються далеко не всі країни. У більшості розвинених економік діє Конвенція про взаємне визнання інспекцій виробництва засобів (PIC / S), по якій тільки її члени можуть безперешкодно виводити препарати на ринки інших учасників конвенції. Росія в число країн-підписантів, принаймні поки, не входить. Тому, якщо російські фармацевтичні компанії хочуть вийти на найбільші світові ринки, їм необхідно повторно реєструвати препарати - навіть якщо ліки виробляються в Росії на заводі, побудованому за міжнародними вимогами, і виробництво отримало всі необхідні сертифікати. Для повторної реєстрації препарату в ЄС розробник повинен надати повну документацію на препарат разом з результатами клінічних випробувань згідно встановленого регламенту. І саме в цьому Росія «буксує». Спроба поширення вакцини «Супутник V» за допомогою політизованою рекламної кампанії без відповідної повної документації цілком справедливо отримала відсіч від Європейського агентства лікарських засобів.

До речі, навіть активна «рекламна кампанія» Кремля щодо популяризації російської вакцини дала збій. Той факт, що Путін - головний пропагандист «Супутника V» до сих пір не прищепився цією вакциною, хоча в Росії йде «масова вакцинація», сильно псує політичну рекламну кампанію. Або, наприклад, друг Путіна - угорський автократ, прем'єр Орбан, відкрив для «Супутника V» Угорщину, сам прищепився китайської вакциною «Сінофарм». Теж «відмінна» рекомендація для європейського ринку.



Кремль «хизується» тим, що російський препарат вийшов на друге місце за кількістю країн схвалили його застосування. Число країн, що зареєстрували російський препарат, досягло 46. Серед цих країн Аргентина, Болівія, Сербія, Алжир, Палестина, Венесуела, Ірак, Пакистан, Парагвай, Туркменія ... Але, на відміну від Європи і США, реєстрація лікарських препаратів в цих країнах значно полегшена.



Потужна пропагандистська хвиля про постачання російської вакцини в Аргентину теж виявилася фейком. Аргентині пообіцяли в грудні-січні 25 млн. Доз "Супутника V". Реальність: в середині березня поставлено лише 2500000. Доз, в 10 разів менше обіцяного.

Агресивний політизований державний маркетинг російської вакцини не має за собою ні реальних потужностей для виготовлення необхідної кількості доз вакцини, ні необхідного документального супроводу для виробництва і застосування вакцини в більшості провідних країн світу. Тому порівняння Глави Європейського агентства лікарських засобів Крісті Віртумер-Хохе екстреної реєстрації та використання в країнах Європи російської вакцини з «російською рулеткою» має під собою об'єктивні підстави.