Попит на нові легкові авто знову впав

10:32 02 вересень Київ, Україна

На думку експертів, зниження інтересу споживачів до нових автомобілів пов'язано з широким імпортом уживаної автотехніки та пільговою легалізацією машин на єврономерах



У серпні 2020 року українці придбали та зареєстрували майже 7 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% менше, ніж роком раніше.



Також попит на нові авто в Україні знизився і щодо липневого результату - на 17%, повідомляє асоціація Укравтопром.



У серпні найпопулярнішою маркою знову стала Renault (1334 автомобілі, мінус 6%).



На другому місці - Toyota (1148 шт., мінус 2%).



Третю позицію зайняв Volkswagen (560 реєстрацій, зростання на 24%).



У п'ятірку також увійшли Hyundai (341 шт., мінус 10%) і Suzuki (311 авто, зростання на 56%).



Всього з початку 2020 року українці придбали та поставили на облік 52,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.



Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя 2020 року попит на нові легкові автомобілі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року знизився також на 4%.