Попит на нові легкові авто знову впав

На думку експертів, зниження інтересу споживачів до нових автомобілів пов'язано з широким імпортом уживаної автотехніки та пільговою легалізацією машин на єврономерах
У серпні 2020 року українці придбали та зареєстрували майже 7 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% менше, ніж роком раніше.
Також попит на нові авто в Україні знизився і щодо липневого результату - на 17%, повідомляє асоціація Укравтопром.
У серпні найпопулярнішою маркою знову стала Renault (1334 автомобілі, мінус 6%).
На другому місці - Toyota (1148 шт., мінус 2%).
Третю позицію зайняв Volkswagen (560 реєстрацій, зростання на 24%).
У п'ятірку також увійшли Hyundai (341 шт., мінус 10%) і Suzuki (311 авто, зростання на 56%).
Всього з початку 2020 року українці придбали та поставили на облік 52,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя 2020 року попит на нові легкові автомобілі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року знизився також на 4%.
У серпні 2020 року українці придбали та зареєстрували майже 7 тис. нових легкових автомобілів, що на 16% менше, ніж роком раніше.
Також попит на нові авто в Україні знизився і щодо липневого результату - на 17%, повідомляє асоціація Укравтопром.
У серпні найпопулярнішою маркою знову стала Renault (1334 автомобілі, мінус 6%).
На другому місці - Toyota (1148 шт., мінус 2%).
Третю позицію зайняв Volkswagen (560 реєстрацій, зростання на 24%).
У п'ятірку також увійшли Hyundai (341 шт., мінус 10%) і Suzuki (311 авто, зростання на 56%).
Всього з початку 2020 року українці придбали та поставили на облік 52,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя 2020 року попит на нові легкові автомобілі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року знизився також на 4%.
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