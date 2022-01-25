Чи впоралася Німеччина за п'ять років з міграційною кризою

П'ять років тому за розпорядженням канцлерки Німеччини Ангели Меркель в країну ринула хвиля біженців. Тоді німецька держава прихистила близько 1,2 мільйона осіб, що бігли з Сирії, Іраку, Афганістану та країн Північної Африки. Як змогла Меркель за ці роки впоратися з міграційною кризою - оцінки її дій даються різні.

Найбільше пам’ятним став виступ Меркель та її знаменита фраза "Ми впораємося", проголошена у серпні 2015 року, пише DW. Тоді за кілька тижнів німецький кордон перетнули десятки тисяч біженців.

Канцлерка ФРН доручила пропускати мігрантів, не дивлячись на Дублінську угоду, згідно з якою подавати клопотання про отримання притулку необхідно в тій країні, де вперше був перетнутий кордон ЄС. В результаті у 2015 році у ФРН було подано близько мільйона, а у 2016 році - ще 750 тисяч таких заяв.

Тепер же, через п'ять років, німецькі політики оцінюють дії Меркель по-різному. Томас де Мезьєр, який в той час був главою МВС Німеччини, каже, що "були моменти, коли ситуація виходила з-під контролю".

Колишній баварський прем'єр Хорст Зеехофер менш м'який у своїх формулюваннях, політику Меркель він називає "пануванням беззаконня". Численні випадки пограбувань, убивств і зґвалтувань, в тому числі дітей, вчинені мігрантами.

Однак у парламентській фракції "Союз-90" / "зелені" вважають, що закриті німецькі кордони стали б причиною "хаосу в самому центрі Європи з непередбачуваним конфліктним потенціалом".

Частина німецького суспільства значною мірою підтримала політику приймання мігрантів, ставши віддзеркаленням образу великодушної країни.

"Меркель тоді діяла на основі своїх глибоких християнських і особистих переконань", - сказав на телеканалі ZDF тодішній віцеканцлер соціал-демократ Зігмар Габріель.

Однак "культура гостинності" закінчилася, коли у Новий рік в Кельні сотні жінок стали жертвами сексуальних домагань з боку мігрантів.

Втім Меркель публічно не говорила, що шкодує про відкриті кордони. Однак під час з'їзду своєї партії у кінці 2016 року його заявила, що події 2015 року ніколи не повинні повторитися.

Що стосується питання про успіх інтеграції біженців в німецьке суспільство, то 60 відсотків вважають, що вона проходить з успіхом, але решта 40 відсотків дотримуються протилежної думки. Томас де Мезьєр, своєю чергою, вважає, що прогрес досягнуто суттєвий.

Зігмар Габріель згадує про "наївність" керівників того часу, в тому числі колишнього глави компанії Daimler Benz, який передбачав наступ "економічного дива" завдяки прибуттю сирійських або афганських біженців.

"Ми недооцінили величезну задачу по інтеграції майже мільйона осіб", - визнає Зігмар Габріель.

Ахмад, 27-річний іракський біженець, який прибув до Німеччини у жовтні 2015 року та відтоді живе на щомісячну державну допомогу у розмірі 400 євро, сказав в інтерв'ю Le Figaro, що протягом п'яти років не зміг отримати документів, які відкрили б йому доступ до мовних курсів або до пошуку роботи.

Влада ФРН надала притулок не всім охочим. Але в період міграційної кризи, що почалася у 2015 році, частка позитивних рішень щодо надання статусу біженця була особливо висока. Частково це можна пояснити тим, що в Німеччину прибуло дуже багато біженців з Сирії, де в той час вже йшла війна.

Рівень освіти мігрантів істотно відрізняється в залежності від країни походження, відзначає DW. При цьому, за даними Держстату ФРН, дві з трьох осіб, які прибули в Німеччину з інших країн ЄС, які живуть тут та економічно активні, змогли працевлаштуватися.

Багато з тих прохачів притулку в ФРН, хто у 2016 році жив у гуртожитку, до теперішнього часу знайшли знімне житло.

Що ж стосується ставлення жителів Німеччини, то 11 відсотків німців вважають, що Німеччина повинна приймати більше біженців, ніж раніше. Більше ніж половина опитаних жителів ФРН не впевнені, що з міграційною кризою вдалося впоратися.