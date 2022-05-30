Способи подолання продовольчої кризи

Схоже, продовольча криза стала настільки очевидною, що західні країни всерйоз розглядають можливість вивести з-під санкцій калійні добрива, які постачає білорусь. Вирішити вони можуть, ось тільки цим самим дають черговий важіль для тиску на США та ЄС.

Сполучені Штати, зокрема, згодні скасувати на пів року заборону закупівлі продукції підприємства «Білоруськалій» в обмін на дозвіл білоруссю транзиту залізницею через свою територію українського зерна до порту Клайпеда. Спочатку передбачалося, що добрива будуть вироблятися в низці західних країн, але швидко з'ясувалося, що більшість сировини надходить все одно з білорусі, а в умовах рекордних цін на газ здійснити задумане неможливо через нерентабельність.

Це підтверджує і головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максимо Тореро, який зазначив, що хоча енергетична криза вирувала задовго до початку військових дій, війна довела ситуацію до критичної. Це призвело до того, що хитрі люди почали оглядатися, за чий рахунок заповнити ангари і поклали око на українське зерно.

Реальність така, що без добрив сучасна земля мало що народить, а добрива в основному в білорусі, однак це зовсім не означає, що в усьому світі очікується голод, а в мінську просто обсипатимуться зерном – це зовсім не так. Білоруські хлібороби скаржаться, що нестача гербіцидів, комплектувальних до сільгосптехніки, а найголовніше насіння, ціна на яке різко зросла, дасть різке зниження врожаю цього року. Сумніваюсь, що лукашенко погодиться роздавати зерно в Африку та Європу, попередньо не нагодувавши свій народ, а це означає, що місць, де можна буде взяти хліб навіть маючи гроші, буде небагато.

Деякі вважають, що можна отримати подвійну вигоду, спочатку продати наше зерно та заробити, а потім отримати в особисте користування заморожені російські активи та з цих грошей забезпечувати країну продовольством. Так не вийде. По-перше, я впевнена, дурнів, які бажають продавати зерно під загрозою глобального голоду, немає. По-друге, США не підуть на незаконну конфіскацію активів центробанку рф, оскільки це підірве довіру до самих Штатів з боку центробанків інших країн і пірамідка обрушиться. Араби вже почали позбавлятися яхт і нерухомості у Великій Британії, варто було лише трохи потрясти російських товстосумів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен вважає, що вони можуть лише запропонувати росії компенсувати частину витрат на відновлення України, а передати всі 300 мільярдів доларів заморожених активів Україні, як це пропонував зробити голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель – неможливо – немає юридичних норм.

Це ще раз доводить, треба намагатися зберегти свій стратегічний запас, зберегти те, що зібрано минулого року. Як можна сподіватися на багатий урожай в Україні, якщо навіть у Німеччині фермери стогнуть від нестачі пального та непомірних цін на всі супутні товари, а у нас війна, що героїчними зусиллями засіяно, не факт, що буде прибрано.