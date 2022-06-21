Чи здатне повернення до кам'яного століття з вугільним опаленням вирішити газові проблеми Німеччини?

Німеччина перезапускає вугільні електростанції і думає, якими пряниками стимулювати скорочення споживання газу з боку промисловості. Все це позиціонується як гідна відповідь в економічній війні між Європою та росією, яка послідувала за припиненням поставок газу до Європи з боку Газпрому.

Насправді ці кроки спрямовані на спроби перенаправити газ, що ще надходить, у сховища і забезпечити запаси на зиму, адже деякі джерела стверджують, що Німеччина вже витрачає «зимовий» газ. Європейські експерти називають можливу нестачу газу «страшилкою», покликаною чинити тиск на економіку перспективою рецесії, але це радше хороша міна при поганій грі.

Росія зробить усе, щоб піти з-під санкційного тиску та різке падіння обсягів газу по Nord Stream пояснює відсутніми запчастинами до турбіни, які Канада залишила собі через введені обмеження. Таке обґрунтування, звичайно, шите білими нитками, але результат - фактичне припинення роботи газопроводу, а значить, незаповнюваність європейських сховищ.

З початку вторгнення в Україну Німеччина скоротила імпорт російського газу з 55% до 35%, більша частина якого йде на опалення та виробництво. 15% усієї виробленої в Німеччині електроенергії також отримано шляхом спалювання газу.

Міністр економіки та клімату Німеччини Роберт Хабек заявляє, що уряд робить низку кроків для зниження залежності від газу та створення запасів на зиму. У піку Партії зелених, що традиційно виступає за скорочення обсягів викопного палива, уряд Німеччини має намір надати комунальним підприємствам повноваження на розширення використання вугільних електростанцій, що дало б Німеччині альтернативне джерело енергії, але відкинуло б усі екомрії далеко назад.

Проте для того, щоб запасти газ, щоб пережити зиму, на екологію знову наплювали, «це гірко», тільки й зміг сказати міністр Хабек.

Передбачається, що 8 липня верхня палата парламенту схвалить закон, що стосується використання вугілля в Німеччині по 31 березня 2024 року, а на той час або ішак, або падишах за логікою речей повинні вирушити в інший світ. Ілюзій немає, у найкращому разі у планах Німеччини до грудня досягти заповненості газосховищ на 90%, які поки що заповнені приблизно на 56%, тобто дефіцит буде вже точно.

Тузом у рукаві уряд Німеччини вважає намір обмежити споживання газу промисловістю, якщо взимку буде дуже туго.

Заходи із закупівлі зрідженого газу поки що буксують, два спецсудна з чотирьох, які здатні перетворити газ з рідкого стану на газоподібний, можуть бути добудовані тільки взимку, але ці заходи радикально проблему не вирішать.

Хочеться зрозуміти логіку керівництва Німеччини. Якщо вугілля не здатне вирішити енергодефіцит, то щоб не замерзнути цієї зими і не звернути в руїни енергоємне виробництво, потрібен газ. Взяти його за великим рахунком ніде, висновок напрошується один, наближається мега договірняк і інтереси України при цьому не враховуватимуться.