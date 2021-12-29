Спірне питання: Євросоюз розглядає повернення до атомної енергетики

До 2025 року Бельгія повністю відмовиться від використання атомних електростанцій. Про це 23 грудня стало відомо після узгодження компромісу правлячої коаліції в країні. Суть компромісу полягала в тому, що Бельгія не виключає повернення до використання атомних електростанцій після їх зупинки.

Це питання також розглядають у європейському регуляторі. Зокрема президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що без атомної енергії неможливо реалізувати проект із вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Питання використання небезпечних електростанцій дуже спірне. З одного боку, у процесі видобутку електроенергії виділяється значно менше шкідливих речовин, ніж під час роботи ТЕС. З іншого боку, існує ризик аварій, які загрожують екологічній безпеці одночасно декільком країнам, а також виникає проблема утилізації ядерних відходів.. Втім, у Європі розглядають варіант будівництва міні атомних електростанцій, які, ймовірно, будуть менш небезпечними та більш контрольованими. Тим не менш, повернення до такого способу отримання електроенергії є дуже спірним моментом, у той час, як Європейський Союз збирається “піклуватися” про навколишнє середовище.