Творці фейків почали лінуватися

Якщо на початку повномасштабного наступу пропагандисти Кремля обіцяли швидке взяття українських міст, то тепер їх “планка” знизилася. Як "перемог" вони створюють фейки про "успіхи" окупантів на полях бою, для підняття морального духу своїх громадян. Для цих цілей рашисти просто ретранслюють фото та відео української армії, які були зроблені нашими бійцями кількома днями, годинами раніше.

Одним із таких прикладів став відеоролик, на якому український танк буксирує трофейний танк бойовиків «Т90». Мабуть, щоб не турбувати себе, пропагандисти включили реверс відео, створивши враження, що це рашистський танк тягне за собою українську броньовану машину. При цьому горе монтажери навіть не постаралися забрати водяний знак програми, за допомогою якої створили цей фейк.

Вочевидь, що воєнізовані формування супротивника досягли жодної з поставлених політичних завдань. Тому, пропагандистам весь час доводиться вигадувати нові та нові "перемоги", щоб у рашистів складалося враження - "все йде за планом". Водночас роботи у рупорів Кремля настільки багато, що вони вже не можуть вигадати нічого кращого, як видавати успіхи українських захисників за свої.